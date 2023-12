Allyson Felix è la più decorata nella storia delle Olimpiadi nell’Atletica Leggera femminile, una vera leggenda di questo sport. Si è ritirata a fine 2022 dopo una carriera ricca di trionfi. Ecco la sua dieta.

La dieta di Allyson Felix

Allyson Felix è nota come la leggenda dell’atletica leggera femminile, made in USA. La campionessa si è ritirata al termine della stagione 2022, con una straordinaria carrellata di trionfi conquistati nella sua carriera. Sui 200 metri, l’ex velocista ha vinto la medaglia d’oro olimpica del 2012, due medaglie d’argento olimpiche e tre volte campionessa del mondo, mantenendo il titolo dal 2005 al 2009. Ha anche vinto sei medaglie d’oro olimpiche nella staffetta USA: quattro titoli nella 4x400m e due nella 4x100m. Felix è l’unica star dell’atletica leggera ad aver vinto sette ori.

Nel 2019 ha conquistato la sua dodicesima medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di atletica leggera, superando il numero di vittorie di Bolt. Un vero fenomeno: talento puro ma anche tanta determinazione, allenamento e una vita sana come la sua dieta. Ecco come si è tenuta in forma la 38enne di Los Angeles, la star dell’atletica leggera americana. In pochi sanno che Allyson Felix ha sempre amato cucinare e per questo appena aveva tempo, cucinava per sé e la sua famiglia anche dopo una gara.

I suoi piatti preferiti? Sono maccheroni al formaggio, riso e salsa, pesce gatto, perché sua madre e sua nonna preparavano sempre una grande cena la domenica dopo la messa. “Riporta alla mente i ricordi di quelle cene in cui ci riunivamo tutti – famiglia e amici – e ci connettevamo davanti al cibo”, dice Felix. Per la sua famiglia prepara spesso panini alla cannella, e anche la torta di libbra e la torta al cioccolato tedesca. Mentre la sua dieta quotidiana è ben precisa ed equilibrata per sostenere tante ore di allenamento in pista.

Di solito la dieta di Allyson Felix consiste in una colazione leggera: yogurt e muesli. Mentre si prepara in palestra, prende una ciotola di acai o qualche frullato. Il pranzo è a base di un’insalata con delle proteine ​​e frutta. E poi a cena mangia molto pesce, riso integrale o patate dolci e verdure. “Gli asparagi sono uno dei miei preferiti. E zucchine”.

La dieta di Allyson Felix: come si tiene in forma la velocista?

Allyson Felix, 38enne di Los Angeles, ex velocista quattro volte vincitrice della medaglia d’oro olimpica, almeno fino a quando si allenava dunque prima del ritiro nel 2022, bruciava così tanta energia attraverso l’allenamento e la competizione che manteneva una dieta di circa 3.000 calorie al giorno. La sua dieta ha un alto contenuto proteico come pollo e pesce alla griglia con la giusta quantità di frutta e verdura. “Tengo anche un sacco di snack in giro, cose salutari con cui posso fare spuntini durante il giorno”, dice Felix.

Gli spuntini mantengono il corpo della Felix ricco di sostanze nutritive e le danno l’energia di cui ha bisogno per gareggiare. “Una barretta di cereali mi sazia se voglio qualcosa per sentirmi un po’ più piena”, dice. Per uno snack più leggero invece sceglie la frutta.

Il suo pasto preferito prima di una gara è salmone grigliato, broccoli e riso integrale. È una tradizione semplice che ha prima di ogni gara. La cena invece è il pasto più pesante della sua giornata. Preferisce molto pesce e carne rossa con riso integrale, patate dolci e verdure. E la sua giornata si completa con una ciotola di frutti di bosco, un mix di fragole, mirtilli e lamponi come dessert.