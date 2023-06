Christian Bale è noto per la sua versatilità come attore, compresa la disponibilità a perdere o acquisire peso, generalmente per interpretare al meglio il personaggio. Ecco quanti kg ha perso per interpretare Trevor Reznik.

La dieta di Christian Bale: quanti kg ha perso per interpretare Trevor Reznik

Christian Bale è un attore britannico naturalizzato americano conosciuto ad Hollywood per parlare vari dialetti della lingua inglese e dell’americano per la sua capacità e facilità di perdere e aumentare peso in base ai ruoli che deve interpretare.

Bale è considerato uno dei grandi “trasformisti” di Hollywood, capace di perdere e aumentare la massa muscolare del corpo a suo piacimento in pochi mesi. La sua trasformazione più evidente è stata per interpretare Trevor Reznik nel film “L’uomo senza sonno”. Ecco quanti kg ha perso Bale.

“L’uomo senza sonno”, anno 2004. Per interpretare il personaggio insonne e tormentato di Trevor Reznik, l’attore britannico ha perso ben 28 chili. Seguendo una dieta tanto austera quanto rigidissima: una scatoletta di tonno, una mela e tanto caffè per settimane. Ovvero l’equivalente di 275 calorie assunte al giorno a fronte di circa 3000 calorie previste per il fabbisogno. Inoltre, per perdere il senso di fame Christian cominciò a fumare.

Una trasformazione incredibile che però è nata per un errore nel copione. In un’intervista di qualche tempo fa, l’attore Michael Ironside – che nel film interpreta Miller – ha svelato che l’eccessiva perdita di peso da parte di Bale fu il frutto di un errore di battitura:

Lo sceneggiatore era alto solo 1,70 e nello scrivere la sceneggiatura aveva scritto il suo peso per il protagonista. Poi Chris ha preso la parte e ha detto: “No, non cambiare i pesi. Voglio vedere se riesco ad arrivarci”. Così i pesi che lui scrive sul muro del bagno corrispondono al peso reale di Christian durante le riprese.

Pensate che Bale è un metro e ottanta di altezza per 80 chili. Questi i numeri nel 2000 quando recitò in American Psyco, film che ha dato a Bale la notorietà al grande pubblico. Quando interpretò il ruolo di Trevor Reznik è arrivato a pesare 53 kg all’incirca.

La dieta di Christian Bale: come ha perso peso in “Batman Begins”

Per la prima pellicola, Batman Begins nel 2005, Bale cominciò una nuova e faticosa trasformazione fisica con l’aiuto del suo allenatore personale Efua Baker.

Dopo due mesi dal casting, riuscì ad aumentare il suo peso di circa 26 chili con una dieta iperproteica e ricca di carboidrati (pasta e pane), prima di passare agli esercizi fisici in palestra per arrivare ad una muscolatura definita.

L’attore, per ripristinare e mantenere sempre alto il metabolismo doveva fare un pasto ogni tre ore, con snack ad alto contenuto proteico (yogurt, latte, centrifughe oltre che frutta fresca) e seguendo la «proporzione 1:2:3»: per un grammo di grassi consumati si devono assumere due grammi di proteine e tre grammi di carboidrati, il tutto per ogni chilo di peso corporeo.

Una volta tornato in carne ed essersi liberato delle tossine accumulate nel digiuno, Bale iniziò un duro lavoro in palestra per tonificare e aumentare la massa muscolare. Nel mezzo riuscì a prendere altri 18 chili integrando pollo, tonno e verdure, oltre ai continui esercizi eseguiti fino allo stremo per diverse ore al giorno.

In soli sei mesi Bale mise su muscoli e un fisico scolpito arrivando ad 86 chili. Un vero e proprio sali e scendi per l’attore.