Sebbene ancora molti pensino che a dieta alcuni cibi sono “probiti”, non è del tutto vero. Come la pizza, anche la piadina si può mangiare a dieta basta scegliere i giusti condimenti. Ecco 5 idee di farciture light su come condire la piadina a dieta.

Come condire la piadina se sei a dieta: 5 farciture light ma sfiziose

Tra i tanti cibi prediletti dagli italiani, immancabile è la piadina direttamente dalla Riviera Romagnola che ha conquistato tutta Italia. Gli ingredienti di base sono semplici: una miscela di farina, strutto, lievito, acqua e sale, e la piadina prende forma, un disco sottile di pasta friabile che si presta a condimenti salati e dolci. Ma si può mangiare anche quando si è a dieta?

Assolutamente sì, basta scegliere i condimenti giusti e sani. Uno dei trucchetti per mangiare la piadina a dieta è di creare una personalissima piadina light fatta in casa, così saprai quante calorie assumerai e soprattutto sceglierai una senza strutto né grassi. Ecco alcune idee riguardo le farciture light della piadina, nella nostra top 5.

Piadina alla greca

La piadina alla greca è una delle farciture più sane che potete scegliere e anche gustose. Fresca e dal gusto mediterraneo, vi farà sentire ancora in vacanza. Bastano pochi ingredienti come pochi grammi di feta, un cetriolo (dissetante e ricco di acqua), qualche pomodorino, olive nere denocciolate, anelli di cipolla rossa, olio extravergine d’oliva, sale (poco) e pepe.

Piadina al salmone

Per chi non vuole rinunciare al pesce, ecco come preparare una piadina leggera al salmone. Un’alternativa ricca di gusto ma salutare e perfetta per chi ama il pesce ed è a dieta.

Scaldate la vostra piadina e farcite con un paio di fette di salmone affumicato su cui spargere un po’ di scorza di limone. Procedete con qualche foglia di rucola e lattuga, aggiungete un filo di olio extravergine d’oliva, sale e pepe e terminate con dello yogurt greco a basso contenuto di grassi.

Piadina con pollo

Se preferite la carne, scegliere una piadina leggera al pollo. Cucinate sulla piastra del pollo a fette e mettetele da parte. Scaldate la vostra piadina light e farcitela con dello yogurt magro bianco alla base; aggiungete qualche foglia di lattuga, carota e con un pizzico di sale e pepe.

Piadina con hummus e gamberetti

Mettete l’hummus alla base, poi aggiungete qualche foglia di lattuga o altra insalata che preferite e terminate con i gamberetti lessati, sale, pepe e un filo d’olio. Potete scegliere l’hummus che preferite.

Piadina mediterranea

Altra alternativa light, piadina leggera all’italiana. Partite da una piadina light senza olio e grassi, farcitela con pomodori secchi, olive verdi denocciolate, insalata mista e del formaggio fresco. In alternativa, potete usare anche i pomodori freschi per un sapore meno deciso.