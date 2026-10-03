Il 2 e il 3 ottobre la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (Fism) sceglie Cagliari come tappa del suo itinerario nazionale Fism for People – Facciamo germogliare la prevenzione. L’obiettivo è spostare la prevenzione fuori dalle tradizionali strutture ospedaliere e renderla più accessibile alla popolazione, creando momenti di dialogo e di screening direttamente sul territorio.

Il dibattito scientifico e istituzionale al T Hotel (2 ottobre)

La prima giornata, tenutasi al T Hotel, è stata dedicata al confronto tra esperti, istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari. Loreto Gesualdo presidente della Fism, ha sottolineato che «siamo alla seconda tappa di Facciamo germogliare la prevenzione, stiamo seminando, seminiamo semi che vorremmo coltivare». Il programma ha spaziato dall’equità nell’accesso alle cure alla prevenzione primaria includendo temi come le vaccinazioni lungo l’arco della vita, la salute della donna, la medicina iperbarica e le dipendenze.

Temi centrali affrontati

Tra i punti salienti, gli interventi hanno evidenziato la necessità di ridurre le disuguaglianze sanitarie, favorendo una cultura della prevenzione che accompagni la persona dalla nascita all’età adulta. Sono state presentate strategie per migliorare l’accesso alle cure nelle zone più isolate e per promuovere stili di vita salutari, con particolare attenzione alla prevenzione cardio-nefro-metabolica.

Il Villaggio della Salute e gli screening gratuiti (3 ottobre)

Il sabato il focus è passato alla pratica sul territorio. Al Parco della Musica è stato allestito il Villaggio della Salute mentre al T Hotel hanno operato sette ambulatori specialistici. Dalle 10 alle 17 sono stati offerti gratuitamente screening cardiovascolari, metabolici, ginecologici, oculistici e nefrologici oltre a colloqui di ascolto e supporto psicologico e per le dipendenze.

Presenza istituzionale e risposta del pubblico

All’inaugurazione del Villaggio della Salute ha preso parte Ugo Cappellacci presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, evidenziando il sostegno istituzionale al progetto. Gli organizzatori hanno dichiarato di aver registrato un overbooking segno che la popolazione partecipa attivamente a questi screening di popolazione, il che li incoraggia a proseguire con iniziative simili.

L’evento di Cagliari rappresenta la seconda tappa dopo il Villaggio della Salute organizzato a Bari in occasione del G7, confermando la strategia di prevenzione di prossimità promossa dalla Fism. L’iniziativa vuole,

Con questi due giorni intensi, la Fism dimostra che la prevenzione può diventare un’attività quotidiana, integrata nella vita delle persone, e non più un servizio relegato a strutture ospedaliere. Il messaggio è chiaro: la salute è un diritto di tutti, e la sua tutela inizia con la conoscenza e l’accesso facilitato a servizi di qualità.