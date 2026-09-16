Il prossimo 24 settembre il parco Donizetti di Cesate accoglierà un evento speciale dedicato ai bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. Si tratta di un laboratorio di Gioco-Yoga che combina esercizi di yoga, giochi di movimento, colori vivaci e suoni provenienti dalla tradizione indiana. L’iniziativa, aperta a tutti i residenti, è organizzata dal Comune di Cesate in collaborazione con associazioni locali e sarà totalmente gratuita previa prenotazione.

Le attività partiranno alle 17:00 e proseguiranno fino alle 18:30, offrendo ai più piccoli un momento di relax e divertimento in un ambiente all’aperto. I genitori potranno assistere alle esercitazioni mantenendo un’atmosfera serena, mentre i bambini saranno guidati da istruttori certificati che li accompagneranno in un percorso sensoriale ricco di colori, suoni e profumi tipici dell’India.

Che cos'è il Gioco-Yoga e perché è adatto ai bambini?

Il Gioco-Yoga è una disciplina che fonde la praticità del gioco con la consapevolezza del yoga adattata alle capacità motorie dei più giovani. Attraverso posizioni semplici, respirazioni guidate e movimenti ritmici, i bambini migliorano la coordinazione, la flessibilità e la capacità di concentrazione. L’uso di colori brillanti e di musica indiana stimola i sensi, favorendo lo sviluppo neurologico e la regolazione emotiva.

Studi recenti dimostrano che i bambini che partecipano a pratiche di yoga ludico mostrano una maggiore capacità di gestire lo stress e una riduzione dei comportamenti impulsivi. Inoltre, l’interazione con altri coetanei in un contesto non competitivo promuove abilità sociali come la condivisione, l’empatia e la collaborazione. Per questi motivi il Gioco-Yoga è sempre più inserito nei programmi educativi delle scuole e dei centri sportivi.

La partecipazione è riservata ai bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. È obbligatorio prenotare in anticipo tramite il sito del Comune di Cesate o chiamando il numero indicato nella comunicazione dell’evento. L’attività è gratuita ma i posti sono limitati per garantire la sicurezza e la qualità dell’esperienza.

Per partecipare al laboratorio è consigliato portare un tappetino da yoga o una coperta leggera, oltre a indossare abbigliamento comodo e scarpe facili da togliere. In caso di condizioni meteo avverse, l’organizzatore valuterà lo spostamento dell’attività in una struttura coperta comunale e avviserà le famiglie tramite messaggio telefonico.

Il supporto logistico è garantito da volontari del Comune, dal gruppo di volontariato locale e da professionisti del settore del benessere infantile. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Comune al numero 02 1234 5678 o inviare una mail a eventi@.