La dipendenza da shopping, o anche shopping compulsivo, si riconosce da alcuni sintomi specifici. Andiamo alla scoperta di questa forma di dipendenza e le cure necessarie.

Dipendenza da shopping: sintomi e cure

La dipendenza da shopping, o shopping compulsivo, è caratterizzata dal ripetersi di episodi nei quali la persona sperimenta un impulso irrefrenabile a fare acquisti che seppur riconosciuti come inutili o eccessivi non riescono ad essere evitati. Il ripetersi di questi episodi di acquisto compulsivo possono portare la persona a conseguenze dannose sul piano psicologico, finanziario, relazionale e lavorativo. Quali sono i sintomi della dipendenza da shopping?

Le persone con dipendenza da shopping riferiscono di sperimentare una sensazione di tensione che viene alleviata, almeno temporaneamente, dagli acquisti effettuati. Nonostante non sia un disturbo clinico, i sintomi più comuni sono:

Maggiore impulsività;

Un deficit nel controllo degli impulsi;

Bassa autostima;

Depressione;

Ansia sociale;

Difficoltà nella gestione del denaro.

Altre caratteristiche che possono aiutare a distinguere un disturbo da shopping compulsivo da un normale comportamento d’acquisto possono riguardare la natura degli oggetti acquistati: talvolta le persone affette da shopping compulsivo acquistano cose di cui non hanno reale bisogno o che hanno già, che non corrispondono ai propri reali gusti personali o che sono al di fuori delle proprie possibilità economiche.

Talvolta gli oggetti acquistati perdono rapidamente di interesse tanto da non essere tolti neanche dalle confezioni, nascosti o regalati. Le persone più a rischio di sviluppare questa condizione sono soprattutto donne in un’età compresa generalmente tra i 20 e i 30 anni.

Dipendenza da shopping: sintomi e rimedi

La dipendenza da shopping, sintomatologia di shopping compulsivo, è più comune di quanto si possa pensare. Lo shopping compulsivo causa disagio emotivo con conseguenti discussioni con gli altri in merito agli acquisti. Gli individui affetti da questo disturbo pensano eccessivamente ai soldi e possono sentirsi smarriti non avendo a disposizione denaro da spendere e arrivando ad acquistare articoli in debito.

Spesso si hanno sensazioni di euforia ed eccitazione quando si spendono soldi. Comuni sono le bugie sugli acquisti fatti perché evidentemente non necessari. Ma come si cura? Questo disturbo può essere trattato ricorrendo alla partecipazione a gruppi di auto-aiuto e con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale.

Per potersi liberare da questa dipendenza è anche fondamentale il supporto della famiglia o degli amici più cari, anche per guidare la persona verso un approccio con lo shopping più consapevole e conforme alle proprie possibilità economiche.