Una mattinata di meditazione zen a Genova guidata dal monaco Giorgio Sengyo Fabbrucci, per avvicinarsi alla via millenaria dello Zen.

Il Zen continua a suscitare interesse in chi cerca modi concreti per ritrovare equilibrio interiore. A Genova, la città ligure nota per la sua vivacità culturale, viene proposta una nuova occasione: una mattinata di pratica meditativa che si terrà il 14 novembre alle ore 10:00. L’evento, organizzato da Genova Zen, si svolgerà nella storica Via Fieschi, 20, un contesto urbano che offre al tempo stesso tranquillità e accessibilità per i partecipanti.

Il programma prevede una combinazione di meditazione seduta e meditazione camminata, arricchita da letture tratti dai più autorevoli maestri buddhisti. Questo approccio integrato vuole consentire ai presenti di sperimentare sia la quiete interiore che la consapevolezza dinamica, seguendo la tradizione millenaria dello Zen che incoraggia la presenza in ogni gesto quotidiano.

Meditazione guidata da Giorgio Sengyo Fabbrucci nella storica Via Fieschi

Il monaco zen Giorgio “Sengyo” Fabbrucci assumerà la conduzione dell’intera sessione. Conosciuto per la sua capacità di trasmettere i principi buddhisti in modo chiaro e accessibile, Fabbrucci guiderà i partecipanti attraverso una sequenza di esercizi pensati per approfondire la consapevolezza del respiro e del corpo. Dopo una breve introduzione teorica, si passerà alla meditazione seduta, durante la quale i praticanti saranno invitati a osservare i propri pensieri senza giudizio, favorendo così la calma mentale.

Il percorso della mattinata: seduta, camminata e letture

Terminata la fase statica, la pratica si sposterà nella meditazione camminata, un esercizio che trasforma il semplice atto di camminare in un momento di presenza totale. I partecipanti percorreranno lentamente il cortile interno del luogo, sincronizzando ogni passo con il proprio respiro. Successivamente, il monaco condividerà estratti dai grandi maestri buddhisti, offrendo spunti di riflessione che completano l’esperienza meditativa. Il dialogo tra pratica corporea e insegnamenti scritti favorisce una comprensione più profonda del percorso zen.

Informazioni pratiche per i partecipanti

L’evento è aperto a persone di ogni età e livello di esperienza. L’ingresso avverrà alle 9:45, con una breve accoglienza che consentirà di sistemare lo spazio personale e di familiarizzare con l’ambiente. Non è richiesto alcun prerequisito, ma si consiglia di indossare abiti comodi e di arrivare con qualche minuto di anticipo per poter svolgere un breve riscaldamento.

Orari, ingresso e consigli per la partecipazione

La seduta inizierà puntualmente alle 10:00 e si concluderà alle 12:00, offrendo due ore di pratica intensiva. Non è previsto un costo di partecipazione, ma è gradita una donazione volontaria per sostenere le attività future di Genova Zen. Per chi desidera approfondire ulteriormente, è possibile iscriversi a corsi di meditazione periodici organizzati dallo stesso gruppo.