Evoluzione della consapevolezza sul cancro al seno tra le donne: tendenze e impatti

In occasione del quindicesimo anniversario del forum Ragazze Fuori di Seno, il Dr. Salvo Catania, fondatore di questa importante iniziativa, ha condiviso le sue riflessioni su come le donne affrontano oggi le sfide legate al cancro. L’intervista, realizzata da Michela Mantovan, è stata pubblicata sul Corriere.it e rappresenta un’opportunità per comprendere i cambiamenti significativi avvenuti nel tempo.

La crescente consapevolezza tra le pazienti oncologiche

Secondo il Dr. Catania, oggi le donne si presentano in ambulatorio con una maggiore consapevolezza riguardo alla malattia. Le informazioni sono più accessibili e le terapie si sono evolute, afferma il medico, evidenziando come il cancro non venga più visto come una condanna ineluttabile.

Il paradosso dell’informazione

Tuttavia, questa maggiore disponibilità di dati porta anche a un paradosso. Le pazienti, sebbene più preparate, spesso si trovano a fare i conti con un sovraccarico di informazioni, molte delle quali provenienti da fonti poco affidabili. C’è chi entra in ambulatorio con domande chiare, frutto di notti passate su Google, e chi invece si sente completamente disorientata. Per questo motivo, Catania sottolinea l’importanza di instaurare un rapporto di fiducia con gli specialisti, per garantire un percorso di cura sereno.

Affrontare il tabù del cancro

Un altro aspetto fondamentale che il forum ha trattato nel corso degli anni è la rimozione del tabù legato alla parola cancro. Nonostante i progressi culturali, il termine continua a evocare paura e fatalismo. Fino a pochi anni fa, la diagnosi veniva sussurrata, ricorda il chirurgo, che nota come oggi sempre più persone parlino apertamente della propria esperienza, rivendicando il diritto di chiamare la malattia per nome.

Il potere dell’apertura

Questo cambiamento è cruciale: togliere al cancro l’aspetto del ‘non detto’ significa ridurre il potere emotivo che la malattia esercita. Il primo consiglio che darei a chi riceve una diagnosi è: respira, non sei sola. Questa rassicurazione è fondamentale in un momento di grande vulnerabilità.

Il supporto emotivo e psicologico

Il Dr. Catania invita le donne a cercare supporto, sia da professionisti come psicologi, sia da familiari o da comunità come RFS. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di cura verso se stesse. La condivisione delle esperienze crea un senso di comunità che può alleviare il peso della malattia.

Storie di resilienza

In occasione dell’anniversario del forum, il dottore ha condiviso alcune storie significative emerse nel corso degli anni. Tra queste, la testimonianza di Lori Fiduciaria, che ha affrontato il cancro con un’incredibile vitalità, trasformando il suo percorso in un messaggio di speranza per molte altre donne. “VIVA LA VITA” è il suo motto, dimostrando che si può convivere con la malattia e continuare a vivere pienamente.

Essere una Ragazza Fuori di Seno non significa essere invincibili, ma piuttosto rifiutare che la malattia definisca l’intera esistenza. La storia di DarkElena, che ironizza sulle sue metastasi, e quella di Angel, che ha continuato a cucinare fino all’ultimo giorno, sono esempi di come si possa affrontare la vita con coraggio e determinazione.

Un percorso condiviso

Il forum RFS ha accompagnato centinaia di donne nel loro percorso, trasformando la loro esperienza da passive a attive. Questo approccio ha permesso alle pazienti di affrontare la malattia con una nuova consapevolezza, accettando le cicatrici e trovando forza nella condivisione. La battaglia contro il cancro non è mai facile, ma unendosi in comunità, le donne possono scoprire un nuovo senso di speranza e dignità.