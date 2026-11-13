Tre tappe fondamentali mostrano come la Dieta Mediterranea guidi la salute e la sostenibilità globale.

Nel novembre 2026 la Dieta Mediterranea ha assunto una dimensione globale: a Roma si è tenuta la prima Giornata internazionale, a Cremona si è svolto un convegno di confronto con la dieta planetaria proposta da Eat-Lancet, mentre a New York una delegazione cilentana ha portato il patrimonio culturale mediterraneo al centro della scena delle Nazioni Unite.

Questi tre appuntamenti hanno condiviso un obiettivo comune (dimostrare che un modello alimentare tradizionale può rispondere alle sfide climatiche, di salute pubblica e di equità sociale) ma li hanno fatti emergere in contesti, linguaggi e interlocutori molto diversi.

Roma: la Giornata internazionale della Dieta Mediterranea al Ministero dell’Agricoltura

Il 16 novembre, nella Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la CIHEAM ha ospitato una serie di tavole rotonde per definire le priorità di un nuovo piano d’azione. Il focus è stato posto su resilienza climatica, sicurezza idrica e sostenibilità delle produzioni agricole, temi considerati cruciali per proteggere il modello alimentare mediterraneo dalle pressioni ambientali.

Protagonisti e temi trattati

Tra gli interventi spiccavano quelli di Roberto Capone, referente CIHEAM per i sistemi alimentari sostenibili, e Lluis Serra-Majem, rettore dell’Università di Las Palmas de Gran Canaria, che hanno evidenziato la necessità di un approccio integrato tra agricoltura biologica e gestione delle risorse idriche. La giornata ha inoltre presentato la quinta edizione di Pulse, il magazine del CIHEAM Bari dedicato ai legumi e al loro ruolo nella transizione verso agricolture più circolari.

Questa celebrazione è arrivata poco dopo la dichiarazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a dicembre 2025, del 16 novembre come Giornata internazionale della Dieta Mediterranea, e segue il riconoscimento UNESCO del 2010 che ha inserito la dieta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Cremona: confronto tra dieta planetaria e dieta mediterranea

Il Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato, il 12 novembre, un convegno coordinato da Giovanni Palisto. L’incontro ha messo a confronto la dieta planetaria della Commissione Eat-Lancet con i principi della Dieta Mediterranea, sostenendo che il primo fornisce una cornice di principi (più vegetali, minori eccessi, uso responsabile delle risorse) mentre il secondo traduce tali principi nella vita quotidiana.

Dimensione nutrizionale e criticità della dieta planetaria

Erminio Trevisi, direttore dell’IRCAf e del DiANA, ha illustrato dati comparativi: la dieta planetaria è efficace per la sostenibilità ambientale e la prevenzione delle malattie croniche, ma presenta rischi di carenze di micronutrienti, elevata presenza di antinutrienti e difficoltà di adattamento a popolazioni vulnerabili (donne in gravidanza, bambini, anziani). Margherita Dall’Asta ha sottolineato la compatibilità tra le linee guida Eat-Lancet e la tradizione mediterranea, invitando a una riflessione sulla qualità proteica e la biodisponibilità dei nutrienti.

Agricoltura, politiche pubbliche e impatto economico

Andrea Fiorini ha evidenziato come la gestione del suolo e la valutazione del carbonio siano fondamentali per rendere i sistemi agricoli più efficienti. Paolo Sckokai ha poi discusso il ruolo delle politiche pubbliche nel promuovere diete salutari, mentre Vitaliano Fiorillo ha mostrato come le aziende agricole possano integrare la strategia della dieta planetaria con competenze manageriali e una visione più ampia del mercato.

New York: il Cilento porta la tradizione mediterranea nella capitale americana

Dal 16 al 19 novembre, la United Nations Headquarters ha ospitato diversi eventi dedicati alla Dieta Mediterranea. La delegazione di Pollica, nel cuore del Cilento, è stata guidata dal sindaco Stefano Pisani, da Sara Roversi (Future Food Institute) e dal professor Pier Luigi Petrillo. Gli ambasciatori della dieta (chef Peppe Guida, Giovanna Voria, Silvia Chirico e Cristian Santomauro) hanno presentato ricette che collegano prodotto locale, identità culturale e innovazione gastronomica.

Programma a New York

Alle 13:15 del 16 novembre, nella Conference Room 8 delle Nazioni Unite, si è svolta la cerimonia “First International Day of the Mediterranean Diet – Science, Sustainability, and Cultural Heritage”. L’incontro ha riunito diplomatici, scienziati e rappresentanti di comunità mediterranee per discutere il contributo della dieta alla salute, alla biodiversità e alla convivialità sociale. Il 17 novembre, il Culinary Institute of America ha organizzato “Tomorrow Tastes Mediterranean”, un forum sul futuro della gastronomia mediterranea. Il 18 novembre, il ristorante Ribalta ha ospitato un pranzo stampa, mentre l’Istituto Italiano di Cultura ha tenuto una masterclass sui cavatelli, simbolo della tradizione meridionale.

Riferimenti storici: Ancel Keys e Angelo Vassallo

Pollica è famosa per essere stata la base di ricerca di Ancel Keys, il fisiologo che negli anni ’50 condusse il Seven Countries Study dimostrando la correlazione tra dieta mediterranea e riduzione delle malattie cardiovascolari. Il centro studi “Angelo Vassallo”, intitolato al sindaco assassinato nel 2010 per il suo impegno ecologico, continua a promuovere il Cilento come laboratorio di sostenibilità e educazione alimentare.

Le tre tappe di Roma, Cremona e New York hanno mostrato come la Dieta Mediterranea possa evolversi da patrimonio culturale a strumento operativo per affrontare le sfide ambientali e nutrizionali del XXI secolo.