Chi è Gianluca Xu?

Gianluca Xu è un giovane imprenditore e influencer veneziano, noto per il suo approccio audace e provocatorio sui social media. Con oltre 700.000 follower su TikTok, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico grazie ai suoi video che mescolano cultura veneziana e ironia. La sua frase iconica, “Ma voi ce l’avete o non ce l’avete l’argent?”, è diventata un vero e proprio tormentone, sottolineando il suo focus sull’uso del denaro e sul contante.

Le origini e la carriera di Gianluca

Nato e cresciuto a Venezia, Gianluca proviene da una famiglia di ristoratori cinesi. La sua storia è quella di un giovane che ha saputo reinventarsi, passando dalla ristorazione alla moda, lavorando per 12 anni con Gucci. La sua passione per la cucina e il desiderio di esplorare nuove opportunità lo hanno portato a lanciarsi nel mondo dei social media. Dopo un inizio difficile, ha trovato il suo stile unico, puntando sulla sua identità culturale e linguistica.

Il successo su TikTok

Il vero successo di Gianluca è arrivato quando ha iniziato a condividere contenuti che riflettevano la sua personalità e le sue esperienze. Un amico gli ha suggerito di mettere in risalto il suo essere un cinese che parla veneziano, e da quel momento la sua popolarità è decollata. I suoi video, spesso caratterizzati da situazioni esagerate e ironiche, hanno attirato l’attenzione di media nazionali e trasmissioni radiofoniche, come “La Zanzara” di Radio 24, dove ha avuto modo di confrontarsi con altri personaggi del mondo del giornalismo.

Un personaggio controverso

Gianluca non è solo un influencer; è anche un personaggio controverso. La sua abitudine di regalare denaro ai bisognosi e di creare situazioni sceneggiate nei suoi video ha suscitato dibattiti. Mentre alcuni lo vedono come un benefattore, altri lo accusano di sfruttare la povertà per ottenere visibilità. Gianluca stesso chiarisce che il suo intento è sempre stato quello di aiutare, ma riconosce che il suo modo di farlo può sembrare provocatorio.

Il tenore di vita e la realtà dietro il personaggio

Gianluca ha dichiarato di avere un tenore di vita piuttosto elevato, con guadagni che possono arrivare a 10.000-15.000 euro al mese. Tuttavia, sottolinea che non è un ricco che ostenta la sua fortuna, ma piuttosto un lavoratore che ha saputo costruirsi una vita grazie ai suoi sforzi. La sua vita privata, compreso il suo recente fidanzamento, ha influenzato le sue spese, ma Gianluca insiste sul fatto che il personaggio che presenta online non deve essere confuso con la sua vera identità.