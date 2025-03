Giorlandino (Uap): “Grazie al senatore Gasparri per intervento su nuovo tariffario”

(Adnkronos) – La presidente dell'Uap, l'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, Mariastella Giorlandino, "ringrazia" il senatore Maurizio Gasparri della nota di ieri, "a mezzo della quale ha chiesto al ministero della Salute di intervenire nel minor tempo possibile per adeguare le tariffe previste nel nuovo nomenclatore tariffario, poiché sottocosto rimborsabile". Uap rappresenta 27.000 strutture sanitarie private accreditate comprensive dell'ospedalità privata. "Finalmente le associazioni di categoria rappresentative dei laboratori, poliambulatori, enti e ospedalità privata cominciano a sentirsi sostenuti dopo 2 anni di lunge lotte durante i quali – ricorda Giorlandino – è stato rappresentato al ministero l'impossibilità di erogare prestazioni sanitarie di qualità con i tagli ai rimborsi introdotti dal nuovo nomenclatore tariffario, che condurranno alla chiusura di tante strutture sanitarie delle regioni del Sud Italia in piano di rientro o alla svendita sotto costo a grossi gruppi multinazionali". L'intervento del senatore Gasparri consentirà "la salvaguardia della nazionalità delle imprese italiane e degli oltre 350.000 dipendenti che rischiano il posto di lavoro, per questo le associazioni di categoria", unite sotto la sigla Uap. La presidente Giorlandino, nel ribadire il proprio apprezzamento per la nota del senatore Gasparri, insiste nel chiedere "il ripristino delle tariffe del decreto Balduzzi, che ha oltre 20 anni, così da poter successivamente intraprendere dei tavoli di confronto volti a definire tariffe sostenibili, chiare e trasparenti". L'Uap "ringrazia il senatore Gasparri nella consapevolezza di agire congiuntamente per il medesimo fine: salvaguardare la salute dei cittadini italiani". —[email protected] (Web Info)