Giovanni Allevi pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra, 54 anni è tra i più importanti e prolifici compositori e musicisti contemporanei. Come si tiene il forma il pianista, colpito dalla malattia? Ecco la sua dieta.

Giovanni Allevi svela la sua dieta: cosa mangia il pianista?

Giovanni Allevi, tra i migliori pianisti e compositori italiani contemporanei, è autistico ad alta funzionalità, ex sindrome di Asperger, e ha sofferto per molti anni di attacchi di panico. Il pianista, però, ha fatto della sua difficile vita un’esperienza da raccontare in musica. Giovanni è sposato e padre di due figli: Leonardo e Giorgio, per il resto non si sa nulla, è sempre molto riservato.

Nel 2022 Allevi ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, circostanza che lo costringe ad allontanarsi dalla scena musicale per curarsi. Nonostante la malattia, Allevi ha continuato a comporre, ispirandosi a questa difficile esperienza. La sua salute fisica, e mentale, lo ha costretto a essere molto rigido nel suo stile di vita e alimentazione.

Il pianista di Ascoli Piceno racconta il suo primo attacco di panico, in concomitanza con il successo, “Ho capito che la mia vita stava cambiando. Venivo da un periodo di vita disordinato. Sempre in tour, mangiando a orari sballati”, ha detto Allevi. Così ha acquistato un tapis roulant per sfogare molta rabbia repressa. Parallelamente ha tolto dalla sua dieta molti cibi.

In cosa consiste la dieta di Giovanni Allevi? Pasta e carne sono stati eliminati, dice il compositore, ma non del tutto li mangia solo occasionalmente. Via anche i dolci: ha abolito persino la fetta di torta al cioccolato che, come un rito, non mancava mai prima di ogni concerto per tranquillizzarsi.

Inoltre, la sua dieta si basa su moltissima frutta e verdura come kiwi, papaya, melograni, la cherimoya, un frutto tropicale profumatissimo che può sostituire la voglia di dolce. Infine, Giovanni Allevi ha tolto il sale dalla sua alimentazione.

Giovanni Allevi e la dieta: i cibi preferiti del pianista

Giovanni Allevi, pianista e compositore italiano, ha svelato la sua alimentazione e stile di vita in seguito alla scoperta di un mieloma multiplo. Oltre la dieta descritta prima, ad Allevi piacciono cibi semplici come un’insalata, se fatta bene, che dà piacere ed energia come qualunque altro piatto più sostanzioso.

La sua preferita? Con lattuga, due mele, una gialla e una rossa, semi, avocado, qualche volta melograno spagnolo, olio extravergine d’oliva. “Prepararla quando sono a casa a Milano diventa un impegno serio”, ha detto Allevi.

In estate in particolare il pianista prepara spesso insalata di fichi, senza gelatina, solo con lo zucchero di canna e da mangiare rigorosamente con il pane nero. A Milano, dove vive, i suoi posti preferiti sono diventati il mercato vicino a casa “dove trovo della frutta esotica buonissima”.

Spesso gli chiedono come fa Allevi a mangiare solo frutta e verdura, per questo ha perso oltre dodici chili. “Quel Giovanni più cicciottello di una volta un po’ mi manca. Anche le mie fan mi scrivono che sono preoccupate. E io sono quasi ossessionato”, ha detto.