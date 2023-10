Nick Jonas, ex star di Disney Channel e cantante della boy band Jonas Brothers amata da milioni di ragazzine, ha rivelato la sua dieta attuale. Ecco come si tiene in forma la popstar.

Nick Jonas svela la sua dieta: cosa mangia il cantante?

Nick Jonas, cantautore, attore e musicista americano, ha fatto impazzire milioni di ragazzine con la boy band Jonas Brothers insieme ai fratelli Joe Jonas e Kevin Jonas. I tre fratelli Jonas sono così diventati super famosi in tutto il mondo, considerati dei sex symbol. Nick ha fatto parte dei due film Disney, Camp Rock. Inoltre, Nick ha intrapreso una carriera da solista che ha avuto ugual successo.

Ma come si tiene in forma l’idolo delle ragazze? Il marito dell’attrice indiana Priyanka Chopra, da cui nel gennaio 2022 ha avuto la prima figlia Malti Marie Chopra Jonas, tramite madre surrogata, segue una dieta per tenersi sempre in forma nonostante la sua giovane età, classe ’92. La dieta è la chiave per Nick Jonas, poiché gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 oltre dieci anni fa.

Il cantante e attore passò dal consumo di circa 3.000 calorie al giorno a 4.200 calorie. “Non posso comunque permettermi il lusso di mangiare quello che voglio quando voglio, a causa del mio diabete di tipo 1”, disse Nick. Quindi da molto tempo è attento all’alimentazione così come all’allenamento. Ecco i pasti principali della popstar; Colazione: frittata con verdure e formaggio di anacardi, polpetta di carne di tacchino e un po’ di frutta; Pranzo: proteine ​​magre, verdure e noci; Cena: uguale allo spuntino del pranzo: piselli con salsa di arachidi.

Con l’aiuto di un duro allenamento e di una dieta rigorosa Nick Jonas ha messo su 5-8kg di muscoli per prepararsi al ruolo di combattente di arti marziali miste nella serie drammatica di Direct TV, Kingdom. Nick interpreta un aspirante combattente di MMA al fianco di Frank Grillo nei panni del padre, ex campione di arti marziali miste.

Nick Jonas e la dieta: cosa mangia il cantante?

Nick Jonas cantante e attore americano, ex idolo dei Jonas Brothers, ha spiegato che soffre di diabete di tipo 1 e che da tantissimi anni convive con questa patologia. In cosa consiste? Il diabete è una malattia cronica che si manifesta in due forme. Nel diabete di tipo 1 come nel caso di Nick Jonas si ha una carenza di insulina, un ormone prodotto dal pancreas, dovuta alla distruzione di alcune cellule.

Praticare regolarmente attività fisica aiuta a migliorare il controllo della glicemia. Così Nick si tiene costantemente in forma, oltre la dieta, seguito da un personal trainer. La prima fase del programma è sui “triset olistici”. Essenzialmente, si tratta di gruppi di tre esercizi, uno dopo l’altro, che sollecitano la stessa parte del corpo o schema di movimento con una varietà di intensità, carichi e tempi.

Ciò ti consente di prendere di mira un’ampia gamma di fibre muscolari e ottenere un grande volume di lavoro per sessione. Il primo esercizio viene eseguito con pesi elevati per poche ripetizioni a un ritmo esplosivo. Il secondo esercizio è un peso moderato e ripetizioni di fascia media eseguite senza intoppi. Il terzo esercizio viene eseguito con un peso leggero, con ripetizioni elevate, lento e controllato.