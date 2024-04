Hydrobike proviene dal nome dell’attrezzo fitness, molto simile ad una bicicletta, necessario alla pratica di “acquacycling” o “acquaspinning”, appunto spinning in acqua. Ecco come funziona.

Hydrobike: cos’è e come funziona

Hydrobike è una disciplina sportiva che ha altri nomi come aquacycling o aquabike, ma essenzialmente si parla sempre del comune spinning in acqua, immersi in piscina. Ma perché è così popolare, soprattutto ora che si avvicina l’estate? I principali benefici sono che l’hydrobike è uno sport con effetti linfodrenanti, riabilitanti e tonificanti: queste le caratteristiche della pedalata in acqua, in piscina. E’ linfodrenante, ovvero riattiva i vasi linfatici di gambe e inguine stimolando la parte più superficiale del tessuto connettivo. Questa peculiarità rende l’hydrobike un’attività utile per la riabilitazione e per lo scarico rispetto ad altri sport. E’ modellante per il vortice della pedalata ciclica che, alzandosi e risedendosi sul sellino, si combina con la corrente determinata dai contemporanei movimenti delle braccia incidendo, quindi, sui gruppi muscolari inferiori e superiori.

É un esercizio fitness ottimo per bruciare le calorie, nonché uno dei rimedi contro la cellulite e la ritenzione idrica, la soluzione migliore per chi vuol farsi trovare pronto alla prova costume. Ecco come funziona. Si sta immerso nell’acqua della piscina fino alla vita e si pedala sulla cyclette a ritmo di musica. Si lavora su una bicicletta in acciaio fissata sul fondo della piscina con delle ventose, quindi anche chi non sa nuotare può stare tranquillo.

L’intensità dell’allenamento varia nel corso della lezione: dura di solito 50-60 minuti. In questo tempo vengono simulate salite, discese e sprint. E’ un lavoro prettamente aerobico, alternato ad esercizi di tonificazione. La musica aiuta a dare ritmo e intensità, un mix di cardio e tonificazione. Il massaggio dell’acqua poi contribuisce a rassodare il tessuto connettivale, come una calza. Questo tipo di allenamento, unito all’attività con i pesi, è un potente alleato contro gli inestetismi anche post menopausa.

L’hydrobike è adatto a chiunque e si può praticare a qualsiasi età. In caso di forte sovrappeso è l’attività ideale perché l’acqua sostiene il corpo e non c’è il rischio di infiammazione delle articolazioni. Può rappresentare anche un valido lavoro riabilitativo per rinforzare il quadricipite. E poi rispetto alla normale pedalata l’hydrobike, in acqua appunto, fa lavorare i muscoli senza avere la sensazione di sottoporli a un grosso sforzo. E quando esci dall’acqua ti senti leggerissimo.

