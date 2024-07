Il caldo non molla la presa: bollino rosso oggi a Campobasso, giallo in 8 città

(Adnkronos) – Il caldo non molla la presa. Oggi 1 luglio è previsto bollino rosso a Campobasso, che comporta un livello 3 – il più alto – di allerta per "una ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Lo prevede il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Sempre oggi è bollino giallo in 8 città: Ancora, Bari, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia e Pescara. Mentre domani e mercoledì tutte e 27 le città sono da bollino verde. —[email protected] (Web Info)