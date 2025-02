Il caso di Elzbieta Sobek

La vicenda di Elzbieta Sobek, un’addetta alle pulizie di Treviso, ha suscitato un ampio dibattito sui diritti dei lavoratori malati. Licenziata dalla Pulitori ed affini Spa alla fine di un procedimento disciplinare, la donna era accusata di aver svolto attività incompatibili con il suo stato di malattia. La sua assenza dal lavoro, dovuta a una lombosciatalgia, era stata messa in discussione quando è stata vista partecipare a incontri sindacali.

Il licenziamento e le accuse

Il licenziamento di Sobek ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle accuse mosse dalla sua azienda. La Pulitori ed affini Spa ha sostenuto che la donna, in quanto componente della rappresentanza sindacale aziendale del sindacato di base Cub Tv, non avrebbe dovuto partecipare a tali attività durante il periodo di malattia. Tuttavia, la questione centrale riguardava se le sue azioni potessero realmente essere considerate incompatibili con il suo stato di salute.

La sentenza del tribunale di Treviso

Dopo aver presentato una causa di lavoro, assistita dall’avvocato Carlo Salvini, Elzbieta Sobek ha ottenuto giustizia. Il tribunale di Treviso ha dichiarato l’illegittimità del suo licenziamento, annullando la decisione dell’azienda e ordinando il suo reintegro. Inoltre, la società è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, un risultato che rappresenta una vittoria significativa per i diritti dei lavoratori.

Implicazioni per i diritti dei lavoratori

Questa sentenza non solo segna un traguardo personale per Sobek, ma ha anche implicazioni più ampie per i diritti dei lavoratori in Italia. La decisione del tribunale di Treviso sottolinea l’importanza di proteggere i diritti dei lavoratori malati e di garantire che le aziende non possano abusare del loro potere per licenziare dipendenti in situazioni vulnerabili. La questione della compatibilità tra attività sindacali e stato di malattia è ora sotto i riflettori, e potrebbe portare a una maggiore attenzione legislativa in futuro.