Ordina su ReYoga, ricevi in tempi rapidi, paga in tutta sicurezza e restituisci entro due settimane se non sei convinto.

ReYoga non è soltanto un negozio online specializzato in prodotti per lo yoga, ma un punto di riferimento per chi vuole acquistare in modo veloce, sicuro e trasparente. Chiunque sia interessato a tappetini, abbigliamento o accessori troverà dettagli chiari su come funziona la consegna, quali sono i metodi di pagamento disponibili e come esercitare il diritto di recesso entro il periodo previsto dalla normativa.

Spedizione rapida in Italia e nell’Unione Europea

Il servizio di spedizione offerto da ReYoga garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi per tutti gli indirizzi italiani. Per i clienti residenti nei paesi dell’Unione Europea, i tempi aumentano leggermente, ma restano contenuti: la merce arriva entro 2-5 giorni lavorativi. Il costo di spedizione parte da 5,90 €, ma è interamente annullato quando il valore totale dell’ordine supera i 200,00 €. Questo incentivo è pensato per premiare gli acquisti di importo più consistente, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più conveniente.

Costi e modalità di consegna

Le tariffe di spedizione sono calcolate automaticamente al momento del checkout, tenendo conto del peso, del volume e della destinazione finale. Per le zone più remote o per consegne su appuntamento, è possibile che si applichino costi aggiuntivi, sempre indicati in modo chiaro prima della conferma dell’ordine. Inoltre, ReYoga collabora con partner logistici certificati, garantendo tracciabilità in tempo reale e la protezione dei pacchi durante il trasporto.

Pagamenti garantiti e metodologie accettate

Per rendere l’esperienza d’acquisto priva di preoccupazioni, il negozio utilizza la piattaforma PayPlug, certificata per la massima sicurezza delle transazioni. Sono accettate carte di credito, carte prepagate e PostePay, tutti i pagamenti vengono processati su un circuito crittografato che protegge i dati sensibili del cliente. Oltre alle carte, è possibile scegliere PayPal, una soluzione molto diffusa per chi preferisce non inserire direttamente i dati bancari sul sito, oppure effettuare un bonifico bancario tradizionale, ideale per chi desidera gestire il pagamento in modo più strutturato.

Vantaggi del sistema di pagamento

Il pagamento sicuro garantisce che le informazioni della carta non vengano mai memorizzate sul server di ReYoga, riducendo al minimo il rischio di frodi. Inoltre, per ogni ordine confermato il cliente riceve una ricevuta digitale dettagliata, che include tutti gli elementi necessari per eventuali pratiche di reso o per la gestione della garanzia sul prodotto.

Resi, diritto di recesso e assistenza clienti

Se l’acquisto non dovesse soddisfare le aspettative, ReYoga offre la possibilità di restituire i prodotti entro 14 giorni dalla data di ricezione. Il diritto di recesso è esercitabile gratuitamente, a patto che gli articoli siano integri e nella loro confezione originale. Le istruzioni per attivare la procedura di reso sono disponibili nella sezione “Politiche di reso” del sito, dove è possibile scaricare l’etichetta prepagata da apporre sul pacco di ritorno.

Contatti e orari del servizio clienti

Per qualsiasi dubbio o necessità, il servizio clienti è raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, al numero 071 2361861 o via e-mail all’indirizzo shop@. Il team è pronto a fornire supporto su spedizioni, pagamenti, resi e su tutti gli aspetti legati alla community di appassionati che ReYoga coltiva quotidianamente.

Infine, chi desidera rimanere aggiornato su novità, promozioni esclusive e eventi organizzati dal brand può iscriversi alla newsletter. L’iscrizione consente di ricevere direttamente nella casella di posta informazioni su nuove collezioni, sconti riservati e iniziative dedicate alla pratica dello yoga, rafforzando il senso di appartenenza a una vera community di amanti del benessere.