Iniziativa per la Prevenzione della Vista: Le Farmacie della Liguria si Impegnano per la Salute Visiva

La Liguria si distingue come la prima regione italiana a lanciare un progetto sperimentale volto alla prevenzione della salute visiva. A partire da novembre, sette farmacie selezionate offriranno screening oculistici gratuiti per i cittadini, con un focus particolare sui pazienti affetti da patologie come la maculopatia essudativa.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la salute degli occhi, specialmente considerando che la Liguria presenta un’alta percentuale di popolazione anziana, a rischio di problematiche visive legate all’età. Il progetto non solo mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari, ma anche a ridurre l’impatto economico e sociale delle malattie oculari.

Screening gratuiti per la popolazione a rischio

Uno dei principali elementi di questo progetto è l’offerta di screening gratuiti a persone affette da diabete o con un’età superiore ai 55 anni. Questi esami, eseguiti tramite la Tomografia a Coerenza Ottica (Oct), rappresentano un metodo diagnostico avanzato e non invasivo per identificare patologie oculari in fase precoce. Le farmacie coinvolte nella sperimentazione si trovano nelle aree genovese e savonese e saranno gestite da ortottisti qualificati.

Valutazione e follow-up clinico

Durante il processo di screening, l’ortottista condurrà una valutazione iniziale per identificare eventuali problematiche e, se necessario, indirizzare i pazienti verso ulteriori analisi cliniche. Questo approccio integrato consente di garantire una presa in carico tempestiva e appropriata per coloro che necessitano di assistenza specialistica.

Esenzione dal ticket per le prestazioni diagnostiche

A partire dal 1° gennaio 2026, i cittadini liguri diagnosticati con maculopatia essudativa potranno beneficiare di un’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche relative a questa patologia. Questo investimento, pari a 400 mila euro, è stato progettato per garantire un accesso facilitato a diagnosi e cure tempestive, migliorando così la qualità della vita dei pazienti.

Un approccio integrato alla salute oculare

Le recenti iniziative della Liguria si basano su un disegno di legge promosso dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, che sottolinea l’importanza della prevenzione nella gestione delle malattie oculari, in particolare quelle che colpiscono la macula, responsabile della visione dettagliata. La diagnosi precoce rappresenta un fattore chiave per l’avvio di trattamenti efficaci, che possono limitare l’insorgenza di disabilità visive e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

In questo contesto, è fondamentale considerare anche l’impatto dei finanziamenti statali, con 3 milioni di euro destinati a progetti di sperimentazione dei servizi offerti dalle farmacie. Questi sforzi mirano a integrare sempre più i servizi territoriali con quelli specialistici, creando un sistema sanitario più coeso e reattivo alle esigenze della popolazione.

Il progetto lanciato dalla Liguria rappresenta un passo significativo verso una maggiore salute visiva della popolazione, contribuendo a rispondere a un bisogno sanitario crescente e a promuovere una cultura della prevenzione nel settore oculistico.