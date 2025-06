Insulti no vax a primario morto di cancro, lo sdegno dei medici

(Adnkronos) – "Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, è morto a 45 anni a causa di un tumore. Ma mentre in tanti piangevano la sua prematura dipartita, l'uomo da poco deceduto è stato vittima di insulti e frasi denigratorie sui social da parte dei no vax a causa delle posizioni espresse a più riprese in passato a favore dei vaccini. Non credo che ci sia bisogno di alcun commento sul mondo no vax che si qualifica sempre – anche in questa occasione – per quello che è. Un mondo barbaro, violento, ignorante, pericoloso e completamente privo di ogni tipo di valore morale". Esprime la sua indignazione via social Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Uno sdegno condiviso da Roberto Burioni, docente di Virologia e Microbiologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "I politici e i giornalisti che raccontano quotidianamente menzogne sui vaccini e su inesistenti danni da essi causati – commenta in un post – dovrebbero rendersi conto che con le loro bugie riguardo ai vaccini contro il Covid (che si sono dimostrati sicurissimi, nessun aumento dell'incidenza di tumori o altre malattie si è registrata nei vaccinati in tutto il mondo) lisciano il pelo alla parte peggiore del nostro Paese, fatta di persone che hanno nella scatola cranica, sospesa nel vuoto pneumatico, una miscela di stupidità, ignoranza e ferocia. In passato li ho paragonati ai topi e ho fatto un grave errore: devo scusarmi pubblicamente con i topi per averli accomunati ai no vax", attacca Burioni che conclude con un "PS: tutti i medici, a parte quattro cialtroni che dovrebbero essere immediatamente radiati dall'Ordine, si sono battuti per la profilassi contro il Covid". —[email protected] (Web Info)