Integratori: quelli giusti per ogni esigenza

Gli integratori alimentari rappresentano un validissimo aiuto in numerose circostanze, ma è importante ricordare che non devono essere assunti con eccessiva leggerezza. Sebbene infatti non si possano considerare farmaci e non prevedano l’obbligo di ricetta medica, gli integratori alimentari sono prodotti che richiedono una certa attenzione. Vengono infatti utilizzati per colmare alcune specifiche carenze o per supportare l’organismo in determinati periodi, ma un loro abuso potrebbe rivelarsi dannoso per la salute. È inoltre bene ricordare che esistono varie tipologie di integratori e scegliere quello giusto per le proprie esigenze è fondamentale per ottenere degli effettivi benefici.

Vediamo dunque insieme quali sono gli integratori più diffusi per le varie necessità specifiche.

Tipologie di integratori alimentari per ogni esigenza

Su FarmaOra è possibile trovare integratori alimentari di alta qualità per qualsiasi esigenza: questo portale online è tra i più consigliati e rappresenta una valida alternativa ai negozi fisici specializzati o alle farmacie. I prodotti sono suddivisi in categorie, proprio per rendere più semplice individuare quello giusto per le proprie esigenze. Vediamo però adesso nel dettaglio quali sono le principali tipologie di integratori.

# Integratori per lo sport

Tra gli integratori alimentari più venduti anche su FarmaOra troviamo quelli specifici per lo sport, indicati per migliorare le performance, mantenere il volume muscolare e ridurre la fatica. A seconda dell’attività praticata e delle esigenze dello sportivo, possono essere utili diversi integratori ma di certo gli aminoacidi rimangono i più popolari. Per la riduzione del senso di stanchezza ed affaticamento sono spesso assunte anche vitamine, mentre i sali minerali servono per reintegrare quanto perso con la sudorazione. Negli integratori per sportivi vanno inseriti anche quelli proteici, appositamente pensati per il mantenimento della massa muscolare.

# Integratori per la gravidanza

Tutt’altra funzione svolgono invece gli integratori per la gravidanza e anche questi si possono trovare su FarmaOra, che presenta un ricco assortimento. In questo periodo così delicato, le donne hanno bisogno di assumere sostanze nutritive che risultano utili non solo per il loro organismo ma anche per la salute ed il corretto sviluppo del feto. Dall’acido folico agli Omega 3, dai sali minerali alle varie tipologie di vitamine, ma anche sali minerali come il ferro, gli integratori consigliati in gravidanza sono moltissimi. Sicuramente conviene affidarsi ai consigli per proprio medico per evitare di commettere errori.

# Integratori per la memoria e la concentrazione

Tra gli integratori più diffusi al giorno d’oggi troviamo anche quelli specifici per la memoria e per la concentrazione. Assunti spesso dagli studenti per migliorare le performance scolastiche ma anche dagli anziani, questi integratori si rivelano spesso un validissimo aiuto ma è bene scegliere quelli giusti. Anche in tal caso, su FarmaOra è possibile trovare una categoria dedicata interamente ai prodotti che consentono di implementare le funzioni cognitive come memoria e concentrazione. Al suo interno troviamo integratori contenenti vitamine (in particolare la B12 e la vitamina C) ma anche acidi grassi ossia Omega 3. Non mancano tuttavia nella varie formulazioni sali minerali ed altri composti naturali che si rivelano decisamente benefici, migliorando le funzioni cognitive di base.