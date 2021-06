Zeolite: come utilizzare al meglio questo minerale disintossicante

Tutto quello che non sai sull’alga Chlorella: consigli e benefici.

Assumere l’acido folico quotidianamente mangiando specifici alimenti eviterà lo sviluppo di malattie gravi, come l’anemia

Principalmente conosciuto per il suo contributo alla salute delle ossa, il calcio svolge altri ruoli molto importanti: scopriamoli insieme.

Per rimediare a una digestione lenta e difficile occorre masticare lentamente ed evitare pasti troppo pesanti.

E’ possibile assumere la vitamina K mangiando pomodori, cime di rapa, cavoli e spinaci, in modo da prevenire malattie come l’osteoporosi

Due minerali fondamentali per la nostra salute. Consigliato introdurli nell’organismo preferibilmente attraverso l’alimentazione, evitando integratori.

La vostra pancia appare dura e gonfia? Niente paura! Vediamo insieme come eliminare la pancia gonfia e come prepararsi per la prova costume.