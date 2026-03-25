Ipertensione polmonare, Luppi (Msd): “Impegno per arrivare prima ai pazienti”

(Adnkronos) – “Attraverso questa campagna Msd si impegna nel dare musica a un respiro che non ce la fa, e quindi a far comprendere esattamente cosa significhi questa malattia e cosa può comportare sia nella vita personale dei pazienti, spesso giovani, la cui attività viene compromessa, sia al cospetto della malattia stessa, ancora molto rara e per questo più difficile da diagnosticare”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, oggi a Roma, alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare, ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, promossa dalla farmaceutica con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana. “Il nostro intento – prosegue Luppi – è di trasmettere un’informazione corretta, ma anche quello di andare a stimolare l’azione perché, nei confronti delle malattie rare, come in questo caso l’ipertensione arteriosa polmonare, è importante arrivare quanto prima ai pazienti. E poi, è fondamentale l’innovazione, necessaria per cambiare l’aspettativa e la qualità di vita”. Per questo, "insieme a tutti i ricercatori del mondo, e quindi anche italiani, ci stiamo impegnando attraverso la nostra ricerca e sviluppo". L'innovazione "sarà sempre di più la nostra scommessa per un futuro in buona salute – rimarca – Ecco perché è importante che venga riconosciuta anche nella determinazione del suo valore nel momento in cui andiamo a negoziare l'immissione in commercio" di questi trattamenti, "nel nostro Paese. Chi opta per l’avanguardia non deve essere penalizzato da fardelli importanti, come per esempio del pay back, diventato ormai insostenibile oltre che iniquo perché penalizza chi fa ricerca”. Per Luppi "è poi fondamentale riconoscere quella parte d’innovazione legata alla prevenzione: deve essere vista come un vero e proprio investimento e non come una spesa – sottolinea – Oggi il pay back toglie ossigeno non solo a chi fa innovazione ma anche al potenziale di crescita e sviluppo di un Paese che vuole essere prospero e che vuole godere di cittadini sani". Il farmaceutico e "imprese come Msd vogliono fare la differenza sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale – conclude Luppi – Siamo tra i più grandi contributori alla crescita del Pil del nostro paese: è importante che si arrivi a definizioni di governance riviste secondo quelle che sono oggi le aspettative di salute in Italia e necessarie per chi vuole fare impresa. Le regole attuali purtroppo non ci permettono di andare troppo lontano”.

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