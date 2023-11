Divenuti popolari negli ultimi anni, i cerotti anti brufoli sono uno dei rimedi più efficaci per i brufoli, da applicare direttamente sull’imperfezione. Ecco svelata la top 10 dei migliori cerotti contro i brufoli.

Quali sono i migliori cerotti contro i brufoli? La top 10

Tornati di moda o lo sono sempre stati, sono i cerotti contro i brufoli da applicare direttamente sulla zona che sia un brufolo o anche un punto nero. Questi potenti rimedi contro le imperfezioni hanno la capacità di seccare i brufoli fino a far tornare la pelle bella, liscia e priva di imperfezioni. Nel caso di punti neri, o comedoni, si parla di punti bianchi che, dilatandosi, sprigionano il sebo all’interno dei loro follicoli piliferi.

Nessun disturbo prettamente legato all’adolescenza come l’acne, ma presente in tutte le fasi della vita per diversi fattori. La rivoluzione contro i brufoli sono i patch, ovvero piccoli cerotti dall’effetto purificante, imbevuti con acido salicilico, oil tree, AHA e BHA. Ecco la top 10 dei migliori cerotti anti brufolo.

Hero

I mighty patch sono dei mini cerottini da applicare sui brufoli dopo aver deterso con attenzione la pelle. Il consiglio è di lasciarsi agire almeno 6/8 ore, ad esempio durante la notte, e poi toglierli una volta diventati bianchi.

Anairui

I patch per i brufoli a forma di stella, anche se sembra impossibile, sono tra i più ricercati e amati su Google. Questi, disponibili in verde e celeste, sono perfetti per contrastare il brufolo ma in modo divertente e buffo.

Peace Out Acne

I Peace Out Acne sono realizzati in polimeri idrocolloidali all’acido salicilico, che minimizzano le imperfezioni durante la notte. Al loro interno anche la vitamina A per schiarire la pelle, mentre l’aloe vera lenisce e riduce al minimo gli arrossamenti. Sono invisibili quindi potete mettere quando volete, non solo durante la notte.

Apricot

E’ un patch multiuso dalle proprietà lenitive, antibatteriche e anti-inquinamento. Aiutano a ridurre i punti neri e le imperfezioni, grazie a una composizione vegana di acido salicilico.

Chillife

Acne Pimple Patch è il set pensato per i brufoli di tutte le dimensioni. Al suo interno, oltre a quelli trasparenti e quasi invisibili, sono presenti anche altri mini cerotti dalle forme e dai colori più divertenti.

Elizavecca

Si tratta di patch rotondi per sigillare brufoli e brufoletti, nonché punti neri che sfiammano, sgonfiano e camuffano il brufolo e le altre imperfezioni. Anche questi trasparenti, quindi, utili anche di giorno.

Dots for Spots

Questi patch per i brufoli hanno vinto numerosi premi dedicati proprio alla bellezza. Sono traslucidi e sottili e vanno applicati almeno per 6 ore o anche tutta la notte per permettere ai brufoli di guarire.

Kascin

Patch per acne di diverse misure, in base al brufolo, oltre a essere facili da applicare non formano le antiestetiche rughe del cerotto. Inoltre non contengono alcun tipo di farmaco.

Real Beauty Patch

Invisibili e perfetti per essere utilizzati anche di giorno. I patch, presenti in due diverse misure sono realizzati con idrocolloide medico altamente assorbente che permette quindi di eliminare il sebo in eccesso e purificare i brufoli. Sono assolutamente ipoallergenici, vegan e cruelty free.

Skinchoice

I patch contro i brufoli di Skinchoice sono invisibili e perfetti per combattere i brufoli sia di giorno che di notte. Sono fatti di idrocolloidi all’avanguardia, adatti a ogni tipologia di pelle e nel 2022 hanno vinto il premio d’oro ai Pure Beauty Awards 2022.