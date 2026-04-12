Isterectomia V-NOTES in anestesia spinale: innovazione a Ivrea

L’ospedale di Ivrea ha recentemente introdotto una procedura che rappresenta un cambiamento significativo nella pratica ginecologica locale: un’isterectomia eseguita con la tecnica V-NOTES mentre la paziente restava cosciente grazie all’uso di anestesia spinale. Secondo l’Asl To4, questa combinazione porta con sé benefici concreti per l’esperienza clinica e per il recupero post-operatorio, senza lasciare cicatrici addominali visibili. Il caso eporediese è il secondo segnalato in Italia dopo l’esperienza di Pordenone, e conferma che anche realtà territoriali possono proporre soluzioni avanzate.

La notizia è rilevante non solo per l’innovazione tecnica, ma anche per il modello di cura che sottende l’operazione: mettere la persona al centro del percorso terapeutico. L’intervento è stato condotto dal direttore della Ginecologia di Ivrea, dottor Fabrizio Bogliatto, con i dottori Crana e Bertschy, e con il supporto determinante del direttore dell’Anestesiologia, dottor Toscano. L’azienda sanitaria ha sottolineato come questa procedura consenta dimissioni anticipate e un minor impatto sullo stile di vita della paziente.

Che cos’è la V-NOTES e perché è importante

La sigla V-NOTES indica la pratica nota come Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, una forma di chirurgia mininvasiva che sfrutta un orifizio naturale — in questo caso il canale vaginale — per raggiungere la cavità addominale. A differenza della laparoscopia tradizionale, la procedura non richiede incisioni sulla parete addominale: il chirurgo opera con strumenti endoscopici e una telecamera ad alta definizione, creando uno spazio di lavoro tramite insufflazione di gas per garantire visibilità. Il risultato pratico è la possibilità di eseguire interventi complessi con un impatto estetico e funzionale molto ridotto.

Accesso transvaginale e differenze rispetto alla laparoscopia

L’accesso tramite orifizio naturale comporta vantaggi specifici: assenza di cicatrici addominali, riduzione del rischio di infezioni della ferita e minore probabilità di ernie della parete. La V-NOTES mantiene gli standard di sicurezza della laparoscopia, ma riduce il trauma tessutale e il dolore post-operatorio. L’approccio richiede esperienza nell’uso di strumenti endoscopici e una rigida tecnica operatoria; per questo motivo la formazione e il lavoro di squadra sono elementi chiave per ottenere risultati affidabili e ripetibili.

L’anestesia spinale: benefici e considerazioni tecniche

L’utilizzo dell’anestesia spinale per questo tipo di isterectomia è l’elemento che rende l’intervento particolarmente innovativo. Con la somministrazione lombare il blocco interessa la parte inferiore del corpo, consentendo alla paziente di restare sveglia durante la procedura ma priva di sensibilità dolorifica nell’area trattata. Tra i benefici più evidenti si segnalano la riduzione dei rischi associati all’anestesia generale, minori episodi di nausea e sonnolenza post-operatoria e una mobilizzazione precoce che favorisce il recupero.

Gestione della paziente sveglia e ruolo dell’équipe

Operare con la paziente cosciente implica una precisa organizzazione: il team anestesiologico deve monitorare costantemente i parametri vitali e modulare il livello di analgesia, mentre l’equipe chirurgica deve adattare i tempi e le manovre per garantire comfort e sicurezza. Prima dell’intervento è fondamentale preparare la paziente anche dal punto di vista psicologico, spiegando le fasi dell’operazione e le sensazioni possibili. La sinergia tra chirurghi e anestesisti è quindi indispensabile per minimizzare qualsiasi fonte di disagio e ottenere un esito ottimale.

L’esperienza di Ivrea e le possibili ricadute

La procedura portata a termine a Ivrea, come comunicato dall’Asl To4, rappresenta un passo avanti nella diffusione di tecniche che migliorano gli esiti per la paziente: meno dolore, dimissioni anticipate e assenza di cicatrici visibili. Anche se non si tratta di una rivoluzione istantanea per l’intero sistema sanitario, l’esempio dimostra che è possibile coniugare innovazione tecnica e attenzione alla persona. L’intervento eseguito dal dottor Bogliatto con i dottori Crana, Bertschy e il dottor Toscano per l’area anestesiologica è un indicatore delle competenze presenti sul territorio e della capacità di adottare protocolli avanzati in contesti ospedalieri locali.

In prospettiva, la diffusione della V-NOTES in combinazione con l’anestesia spinale potrebbe ridefinire alcune scelte cliniche, favorendo percorsi di cura meno impattanti per le pazienti. Per ottenere risultati omogenei su scala più ampia sarà necessario investire nella formazione degli operatori e nello sviluppo di linee guida che codifichino processi e criteri di selezione delle pazienti. Nel frattempo, l’esperienza di Ivrea rimane un esempio concreto di come l’innovazione possa tradursi in benefici tangibili per la qualità della cura.