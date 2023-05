Jack Grealish rivela il segreto dei suoi polpacci da urlo: come ottenerli?

Jack Peter Grealish è un calciatore inglese con cittadinanza irlandese, del Manchester City e della nazionale inglese. I suoi polpacci ultimamente sono ammirati in tutto il mondo. Ecco cosa ha rivelato il calciatore dei suoi polpacci da urlo.

Jack Grealish e i suoi polpacci da urlo: come ottenerli?

I polpacci del calciatore inglese del Manchester City, Jack Grealish sono diventati virali per le loro dimensioni e la loro tonicità. Il 27enne inglese quest’anno è il giocatore di punta nella sua squadra e tra assist e gol sembra un titolare indiscusso. Ma come fa ad avere dei polpacci così grandi e tonici, da far invidia ai suoi colleghi calciatori?

Stando alle sue dichiarazioni, Jack non fa alcun allenamento speciale per renderli così voluminosi. Un suo ex compagno di squadra, Emiliano Martinez, ha detto: “I suoi polpacci sono come due palloni da basket”. Esistono esercizi mirati che si concentrano su quell’area e che possiamo aggiungere alla nostra routine se vogliamo rafforzare i nostri polpacci e farli diventare come quelli di Grealish (più o meno). Ecco come fare.

Primo esercizio che rafforza i polpacci: saltare la corda. È un esercizio aerobico che coinvolge tutto il corpo e muove diversi gruppi muscolari. Ma senza dubbio i polpacci subiscono un impatto costante, ripetitivo e tonificante.

Oltre a ipertrofizzare gli arti inferiori, si migliora la coordinazione. Non solo. E’ l’esercizio ideale per perdere peso.

Sollevare i talloni: ciò che chiamiamo polpacci è la sezione anatomica in cui si trovano i muscoli gastrocnemio o gemelli. Sotto di essi si trova il muscolo soleo. Insieme, nel punto di unione, formano il tendine d’Achille, che arriva fino al tallone.

Tutta questa zona collega il ginocchio al piede. Pertanto, eseguendo le alzate del tallone, si otterrà uno stimolo meccanico per la gamba. Si sta in piedi con gli arti uniti e si cerca di alzarsi sulla punta dei piedi, ripetutamente.

Saltare sul posto: può avere un effetto simile, stimolando i polpacci quando cadiamo con il nostro peso.

Esiste anche la variante del jumping jack. In questa modalità si aggiunge un movimento a ventaglio eseguito dagli arti superiori, oltre all’apertura delle gambe. Anche i muscoli tibiali anteriori sono coinvolti in modo significativo e potente, il che dimostra che il jumping jack rafforza l’intera gamba.

Isolamento dei polpacci con lo step: lavorate su un polpaccio alla volta se disponete di uno step. Salite sul gradino con un piede, appoggiandovi sulla punta e cercando di salire in punta di piedi. L’altra gamba è in aria: cercate di stare in equilibrio. Se non avete uno step, usate le scale di casa o un gradino del parco.

I polpacci di Jack Grealish: a cosa servono

I polpacci del calciatore inglese Jack Grealish lo aiutano quando corre e lotta per il pallone. Questo può avere anche ripercussioni metaboliche.

Secondo uno studio scientifico che ha collegato la potenza delle gambe all’accumulo di grasso addominale, la mancanza di forza negli arti è legata a un maggior rischio di sovrappeso e obesità. Pertanto, non esercitare i polpacci potrebbe essere un fattore di rischio per altre patologie.