Parliamo del Jello Bath, l’ultima tendenza beauty che arriva direttamente dalla Corea del Sud. Ecco svelati i benefici e le controindicazioni di fare il bagno immersi nella gelatina.

Jello Bath trend: benefici e controindicazioni del bagno nella gelatina

Avete già sentito parlare del trend beauty, il Jello Bath? Si tratta di una nuova tendenza di bellezza che consiste nel fare il bagno in vasca, immersi nella gelatina e arriva dalla Corea del Sud. Ma scopriamo meglio in cosa consiste e quali sono i benefici per cui provare il Jello Bath. Su TikTok le visualizzazioni dell’hashtag “Jello Bath” superano già i quattro milioni e i marchi di bellezza ne approfittano per produrre cosmetici a base di gelatina.

Tra i benefici del “Jello Bath” c’è la capacità di apportare un’idratazione intensa alla pelle. Ma di cosa si tratta? Per la precisione, di un bagno nella gelatina. Una nuova esperienza beauty del tutto sensoriale da provare, per rivoluzionare il classico concetto di bagno.

A lanciare sul mercato dei particolari sali da bagno gelatinosi è stato il brand coreano Forbidden Eden che ha ideato “la più sensuale esperienza di benessere mai esistita”. La formula, completamente vegana, una volta a contatto con l’acqua di trasforma in morbida gelatina semi liquida. Questo prodotto contiene estratti di eucalipto, acido Ialuronico per un boost di idratazione, fermenti Lactobacillus per riequilibrare la naturale barriera protettiva epidermica e antiossidante. Con questo trend si trasforma l’atto di fare il bagno in una vera e propria spa personale.

Oltre all’aspetto del divertimento e della novità, la Jello Bath rappresenta un nuovo approccio alla bodycare che incorpora l’elemento dell’esperienza sensoriale nel nostro regime di bellezza.

Jello Bath: benefici e controindicazioni del trend

Abbiamo visto, in precedenza, cosa significa il Jello Bath e in cosa consiste questa nuova tendenza di bellezza che proviene dalla Corea del Sud. Da quando questo trend beauty ha spopolato sui social, i prodotti Jelly ossia in gelatina stanno diventando sempre più comuni nelle routine di skincare e tra i prodotti di make-up. Il Jello Bath è solo uno dei molti esempi di come l’industria della bellezza continui a sorprenderci con prodotti che fanno bene alla pelle ma anche allo spirito.

Il Jello Bath infatti non si prende solo cura della pelle, ma promette di dare una mano anche sul fronte del benessere emotivo, contrastando ansia e stress. Ma presenta anche delle controindicazioni? Non ci sono particolari effetti collaterali nell’immergersi in una vasca con gelatina ma soltanto tanto piacere, relax e un momento di benessere lontano dallo stress.