Giulia Pauselli, ballerina professionista di “Amici”, ha rivelato come è tornata in forma poco dopo il parto. Ecco la sua dieta, e il suo percorso dall’anoressia al post parto.

La dieta di Giulia Pauselli: dall’anoressia al post parto

Giulia Pauselli, nota ballerina professionista, è diventata popolare prima come allieva della scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria De Filippi, e poi come professionista dello stesso talent show di Canale 5. Super attiva e seguita sui social, la Pauselli è diventata mamma per la prima volta ad agosto 2022, primo figlio avuto dal compagno, ballerino e coreografo, Marcello Sacchetta. Classe 1991, Giulia Pauselli ha ereditato la passione per la danza dalla nonna, che le ha permesso di affacciarsi sul mondo del teatro in tenera età.

Giulia ha conseguito il diploma presso il Teatro alla Scala di Milano, polo propulsivo di una carriera in costante fermento e forte di un tessuto di successi che hanno convinto pubblico e critica. Proprio a quei tempi molto duri e faticosi per la ballerina, la Pauselli ha dichiarato di essersi trovata a un passo dall’anoressia quando lavorava alla Scala. Si vedeva “grassa e brutta”, ma ha brillantemente superato quell’oscura e pericolosissima illusione proprio grazie allo sport e al fitness.

Giulia ha dichiarato che la danza è arte ma anche competizione e le ragazze sono più competitive nel cibo che nella tecnica. Chi si avvicina a questo ruolo spesso desidera diventare magrissima per assomigliare sempre di più alle professioniste. La Pauselli ha poi dichiarato che durante il suo primo anno alla Scala aveva perso molti chili per via di un virus intestinale.

Questo non ha fatto altro che procurarle piacere e l’ha portata dimagrire ancora. Giulia si nutriva lo stretto necessario, consumando fette biscottate e verdure cotte e spesso saltando i pasti. La ballerina di Amici è arrivata addirittura ad assumere dei lassativi che l’hanno portata a pesare circa 47 kg. Grazie ai suoi familiari Giulia ha sconfitto la malattia e oggi è un lontano ricordo.

Come si tiene in forma oggi, e come è tornata al suo peso subito dopo il parto? La ballerina di “Amici” ha svelato di essere stata seguita da una nutrizionista e di rispettare una dieta che, oltre ad avere l’obiettivo di riportarla alla sua forma fisica senza stress, ha aumentato la produzione di latte. Anche per i suoi passati disturbi alimentari, la Pauselli non posta sulle storie la sua alimentazione, ma consiglia di rivolgersi ad esperti.

Giulia Pauselli svela la dieta: così è tornata in forma

Giulia Pauselli, tra le ballerine professioniste protagoniste da anni di “Amici” di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, è diventata mamma un anno fa del suo primo figlio, ma come tante sue colleghe, è tornata subito al suo peso forma senza stress. E dopo pochi mesi Giulia ha ricominciato di nuovo a ballare. Con un passato di disturbi alimentari, come ha raccontato la ballerina, ad “Amici” ha riscoperto la sua bellezza autentica, “Mi si è aperto un altro mondo, così mi sono liberata del complesso di essere più formosa delle altre”; ha confessato la ballerina fiorentina. Per un’atleta la dieta è fondamentale, “ma questo non vuol dire non mangiare”, sottolinea Giulia.

Inoltre la ballerina ha raccontato ai suoi migliaia di follower su Instagram, di aver preso durante la prima gravidanza 14,4 kg ma di aver recuperato poco alla volta, anche se, ad Amici non si esibisce più tanto come un tempo. Ora la sua priorità è Romeo, suo figlio.