La beauty routine di Brie Larson: i suoi segreti per una routine semplice per tutti i giorni

Classe 1989, nata a Sacramento, California, Brie Larson è la star della Marvel e tra le attrici più gettonate del momento. Con il ruolo di Joy “Ma” Newsom in Room nel 2016 ha vinto l’Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe alla migliore attrice in un film drammatico, il BAFTA alla migliore attrice protagonista, un Critics’ Choice Awards, uno Screen Actors Guild Award. Ecco i segreti di bellezza di Brie Larson.

La beauty routine di Brie Larson: i suoi segreti di bellezza

Brie Larson, attrice pluripremiata, classe 1989, è diventata l’eroina dei film Marvel da quando venne scelta per vestire i panni, per la prima volta in una pellicola stand-alone del Marvel Cinematic Universe, della supereroina Carol Danvers. Nello stesso anno l’attrice ha ripreso il ruolo in Avengers: Endgame.

Brie Larson segue una routine di bellezza molto semplice ma efficace. “La mia routine personale è molto semplice, principalmente perché sono un po’ pigra, ma l’altra parte è perché permette alla mia pelle di ricaricarsi un po’ e respirare”, ha rivelato l’attrice americana che sarà prossimamente al cinema nel film in uscita The Marvels.

Lei stessa ha condiviso la sua facile routine quotidiana, dagli integratori che aumentano l’energia all’addomesticamento dei flyaway.

La cura della pelle di Brie Larson, tra le protagoniste di questo Festival di Cannes, inizia con due erogazioni dell’elisir detergente di Retrouvé prima dei rivitalizzanti patch sotto gli occhi di Joanna Vargas e un massaggio con i rulli di ghiaccio.

“Questo è il paradiso per me”, ha detto la Larson. E, ha aggiunto: “Devo viaggiare molto per lavoro, quindi trovare trucchi come questo che mi permettano di avere un po’ di rituale, prendermi cura di me stessa senza un grande passaggio, è adorabile”, ha detto Brie.

Passaggio successivo nella sua beauty routine. Brie mescola il siero riparatore, la lozione idratante e il siero per gli occhi di Decorté sotto la crema idratante calmante di De Mamiel. Le labbra, invece, sono trattate con una maschera di Mario Badescu.

Con la pelle pulita e idratata, l’attrice passa alle capsule infuse di caffeina di Vital Protein e all’acqua di collagene al limone e fragola, due integratori che supportano il suo stile di vita attivo.

Sui capelli utilizza una maschera levigante e applica diverse gocce di olio per il corpo di Osea per completare la sua routine. “So che è semplice, ma è così che esco”, ha detto Brie.

I segreti di bellezza di Brie Lardson

Per l’attrice Marvel, la sua routine di cura della pelle è diventata il modo in cui inizia e conclude tutte le sue giornate. Un suo segreto di bellezza è l’olio di cocco e di oliva.

“Per lavarmi la faccia, potrei usare cocco o olio d’oliva. Quando viaggiavo e non volevo portare tonnellate di prodotti, chiedevo solo olio d’oliva all’hotel”, ha rivelato Brie.

Essendo un’attrice, Lardson lavora costantemente anche per lunghe ore e la mattina presto, quindi ha un asso nella manica per tenere a bada le occhiaie.

“Sono sempre esausta, quindi userò Decorté Liposome Advanced Repair Eye Serum come prevenzione”, ha condiviso l’attrice aggiungendo:

“Non voglio che le persone sappiano che sono stanca; penso che le persone abbiano bisogno di sapere che sto facendo l’impossibile con facilità”.