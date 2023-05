Richard Madden, classe 1986, è un attore scozzese conosciuto perlopiù per aver interpretato Robb Stark nella serie televisiva “Il Trono di Spade” e il principe Kit nel film live action di “Cenerentola”. Come si tiene in forma l’attore tra un set e l’altro?

Richard Madden: come si tiene in forma l’attore?

Richard Madden, talentuoso attore scozzese che ha iniziato la sua carriera come attore bambino all’età di 11 anni, ha continuato a recitare in vari progetti. Ma il suo ruolo decisivo è stato quello di Robb Stark nella serie della HBO “Il Trono di Spade”.

Anche un altro progetto intitolato “Cenerentola” della Disney Productions gli ha portato la fama grazie al suo personaggio di Prince Kit.

L’attore di origine scozzese non ha solo un talento indiscusso nella recitazione, dove ormai è da anni, ma è un bellissimo uomo dagli occhi chiari, e fisico statuario. Infatti, Madden ha insistito per eseguire lui stesso le acrobazie, che ha affermato di aver fatto infuriare le controfigure per un po’ di tempo durante le sue riprese per “Il Trono di Spade”. Come si tiene in forma l’attore?

Richard ha ripetutamente criticato gli standard irrealistici fissati per gli attori maschili ad Hollywood in termini di forma fisica. A Richard è stato anche chiesto di perdere peso per molti dei suoi ruoli ma lui ha sempre avuto un aspetto favoloso, e un fisico scolpito.

Tanto nel ruolo da rubacuori nei panni di David Budd in “One’s Bodyguard”, della BBC, per cui ha vinto anche un Golden Globes. Ma anche in alcuni dei suoi altri progetti, come Ibiza, Medici e Cenerentola, aveva un bell’aspetto. Merito della dieta e dell’allenamento che segue.

A Richard non piace seguire una dieta povera di carboidrati. Ad esempio, in un’intervista, ha detto che gli piace mangiare pane e patate e praticamente tutto, ma ovviamente con moderazione.

Quando si allena cambiano le sue scelte alimentari basate su proteine ​​magre, cereali integrali, avena, cereali e grassi buoni, soprattutto. L’attore inizia la sua giornata con le uova e poi mangia dei cereali.

Per pranzo mangia pesce o pollo con verdure e una porzione simile per cena. Richard consuma anche frullati proteici e frullati verdi. I frullati verdi ti danno molte vitamine e rimuovono le tossine dal tuo corpo.

L’allenamento di Richard Madden: segreto della sua forma

L’attore scozzese ha un fisico asciutto e tonico tutto l’anno. Questo merito della corsa. Corre maratone, in montagna e anche sotto la pioggia. Quindi l’allenamento principale di Madden è correre regolarmente.

Si può tranquillamente affermare che Madden si impegna solo nell’allenamento che gli piace regolarmente, ovvero la corsa. Pubblica spesso i suoi selfie dopo una corsa lunga ed estenuante. Anche la corsa faceva parte della sua formazione di base per “Game of Thrones” e “Bodyguard”.