La salute parte dal cervello. Le neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro – Diretta il 17 dicembre dalle 10

(Adnkronos) – Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, nel 2024 celebra il suo 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese e – per questa ricorrenza – promuove un evento istituzionale dal titolo “La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro”. L’incontro sarà un’occasione per tracciare il percorso dell’evoluzione delle neuroscienze negli ultimi 30 anni e promuovere un dialogo trasversale e multistakeholder sulla salute del cervello. —[email protected] (Web Info)