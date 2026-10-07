Nel panorama dell’abbigliamento tecnico, Nike ha deciso di rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità, proponendo una serie di capi pensati per ridurre l’impatto ambientale senza sacrificare le prestazioni. La nuova offerta, raggruppata sotto i nomi Nike Pro e Nike Universa combina tecnologia traspirante Dri-FIT con tessuti ottenuti da materiali riciclati offrendo soluzioni adatte sia agli allenamenti intensi che alle attività quotidiane.

Le collezioni si distinguono per una gamma ampia di prodotti: maglie a manica corta e lunga, canotte, leggings, shorts e reggiseni sportivi, tutti progettati per garantire vestibilità aderente, libertà di movimento e gestione dell’umidità. L’attenzione al dettaglio è evidente nei tagli senza cuciture che riducono l’attrito con la pelle, e nelle finiture high-waist che valorizzano la silhouette femminile e maschile.

L’approccio sostenibile di Nike: uso di materiali riciclati

Il cuore della nuova linea risiede nell’utilizzo di materiali riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo e scarti tessili industriali. Questo processo permette di diminuire drasticamente la dipendenza da fibre vergini, limitando le emissioni di CO2 associate alla produzione di nuovi polimeri. Ogni capo della serie Nike Pro e Nike Universa riporta l’etichetta “Made with Recycled Materials”, un chiaro segnale di trasparenza verso il consumatore.

Processo di riciclo e riduzione dell’impronta carbonica

Le fibre riciclate vengono sottoposte a una serie di trattamenti meccanici e chimici che ne preservano l’integrità, garantendo al contempo una durata comparabile ai materiali tradizionali. Nike stima che, grazie a questo approccio, la produzione di un singolo capo possa ridurre le emissioni di gas serra fino al 30 %. Inoltre, la riduzione dei rifiuti in discarica contribuisce a mantenere puliti gli ambienti urbani e naturali, rendendo la scelta di questi capi una decisione responsabile per gli sportivi attenti all’ambiente.

Le linee Pro e Universa: design e performance

La gamma Nike Pro si focalizza su capi “compressione” e aderenza estrema, ideali per esercizi di forza, cross-training e sport di squadra. Le maglie a manica corta e lunga Dri-FIT per uomo, i leggings a vita alta per donna, e i pantaloncini lunghi per fitness rappresentano le proposte più tecniche. Parallelamente, la collezione Nike Universa offre soluzioni più versatili, con leggings a tutta lunghezza senza cuciture anteriori e shorts da ciclista a vita alta, pensati per chi cerca comfort durante le lunghe pedalate o le sessioni di yoga.

Dettagli tecnici di Dri-FIT e tagli senza cuciture

La Dri-FIT è una tecnologia traspirante sviluppata da decenni di ricerca sportiva; i tessuti ad alta capacità di assorbimento spostano il sudore dalla pelle verso l’esterno, accelerandone l’evaporazione. Nei modelli Nike Pro Sculpt e Nike Pro Training questa caratteristica è unita a un design a taglio senza cuciture che elimina punti di sfregamento, migliorando la sensazione di libertà durante movimenti rapidi. I leggings a vita alta, ad esempio, sono realizzati con una sola pane di tessuto, garantendo un supporto uniforme e una silhouette snella.

I capi più richiesti e le novità più recenti

Tra i prodotti più venduti spiccano i leggings a tutta lunghezza con vita alta della linea Nike Universa riconosciuti come best seller grazie al loro comfort e alla mancanza di cuciture anteriori. Anche le maglie aderenti senza maniche Dri-FIT per uomo hanno registrato un forte interesse, soprattutto per le sessioni di HIIT. Recentemente, sono stati introdotti nella sezione “Ultimi arrivi” i nuovi reggiseni sportivi non imbottiti a sostegno leggero per donna e la canotta corta Dri-FIT, entrambi realizzati con materiali riciclati e pensati per offrire supporto senza costrizione.

Best seller e articoli appena arrivati

Le versioni più recenti includono la maglia a manica lunga per uomo Nike Pro Warm ideale per allenamenti in ambienti più freddi, e i pantaloncini fitness Dri-FIT per uomo, noti per la loro vestibilità aderente e la capacità di gestione dell’umidità. Nella gamma femminile, i “shorts da ciclista 13 cm a vita alta” hanno rapidamente conquistato le classifiche di vendita, grazie al loro taglio minimalista e alla finitura senza cuciture. Ogni prodotto evidenzia il logo Swoosh, simbolo di innovazione, ma anche di un impegno continuo verso la riduzione dell’impatto ambientale.