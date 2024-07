Medicina, al via laurea in Odontoiatria al Campus Bio-Medico Roma

(Adnkronos) – In occasione dell'avvio, a ottobre 2024, del nuovo corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentale, l'Università Campus Bio-Medico di Roma apre le porte venerdì 12 luglio dalle ore 9.30 alle 12.30 a esperti italiani e di livello internazionale nel simposio 'Quali competenze e professionalità oggi e domani?'. L'appuntamento sarà l'occasione per un confronto a tutto campo sul presente e il futuro della professione dentistica attraverso le testimonianze e le voci di professionisti affermati, docenti universitari, istituzioni del mondo della formazione e della sanità e rappresentanti della professione. Tra i temi affrontati, riporta una nota: il ricambio generazionale e il rischio della mancanza di professionisti, la questione demografica nazionale e le difficoltà di accesso dei laureati alla professione, il confronto tra i costi e la democratizzazione delle cure, la modernità e la qualità degli studi dentistici in prospettiva, l'introduzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle cure, l'Italia e l'internazionalizzazione dell'odontoiatria. La giornata si aprirà con i saluti della Capo di Gabinetto del ministero dell'Università e Ricerca, Marcella Panucci, del presidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Carlo Tosti, e del suo rettore, Eugenio Guglielmelli. Il confronto – prosegue la nota – entrerà nel vivo con la tavola rotonda moderata dalla giornalista Irma D'Aria, alla quale parteciperanno Massimo Cordaro, direttore del Dipartimento Testa-collo e Organi di senso dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Vincenzo Di Lazzaro, preside della Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; Raffaella Docimo, ordinario del Dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Carlo Ghirlanda, presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi); Raffaele Iandolo, presidente della Commissione Albo odontoiatri nazionale Fnomceo; Giovanni Migliano, segretario Commissione Albo odontoiatri, Ordine provinciale di Roma; Umberto Romeo, direttore del Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali, Sapienza Università di Roma, e Gerhard Seeberger, presidente dell'Associazione italiana odontoiatri (Aio). Seguirà un panel ricco di interventi curati da alcuni tra i più esperti professionisti dell'odontoiatria del panorama italiano e internazionale, sui temi: 'Chirurgia odontostomatologica tra oggi e domani' (Tiziano Testori, Adjunct Clinical Associate Professor, Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan); 'La formazione accademica italiana riferimento per l'Europa' (Gianluca Gambarini, presidente dell'European Society of Endodontics e professore ordinario Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali, Sapienza Università di Roma); 'Ortodonzia tra oggi e domani' (Raffaele Schiavoni, medico chirurgo, specialista in ortognatodonzia, libero professionista); 'Implanto-protesi tra oggi e domani' (Gaetano Calesini, odontoiatria specialistica protesica ed estetica, libero professionista). Le conclusioni sono affidate ad Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Iscrizioni al simposio al form: https://bit.ly/3RZ9YTh. —[email protected] (Web Info)