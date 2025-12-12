Meditazione e Concerto: Un’Esperienza Unica al Museo Diocesano Arborense

Il Museo Diocesano Arborense, situato nel cuore di Oristano, invita la comunità a un evento significativo che si svolgerà il 14 dicembre alle ore 18:00. Questa serata è dedicata alla riflessione e alla meditazione in occasione della conclusione del Giubileo, un momento di grande importanza spirituale per la comunità.

Guidato da Mons. Antonio Zedda, l’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi in una meditazione profonda, accompagnata da letture in lingua originale curate da Michele Corona. La serata si propone come un momento di introspezione e rinnovamento, per raccogliere le esperienze vissute durante l’Anno Santo.

Un cammino di speranza

La conclusione di questo Anno Santo non rappresenta solo una fine, ma anche un nuovo inizio. L’evento al Museo Diocesano Arborense intende raccogliere i frutti di un percorso spirituale condiviso, rilanciando un messaggio di speranza per il futuro. La riflessione proposta da Mons. Zedda sarà un invito a guardare avanti e a costruire insieme una comunità più forte e coesa.

Il Giubileo e la sua importanza

Il Giubileo è un momento di grazia e di rinnovamento spirituale, che offre ai credenti l’opportunità di ritrovare la propria fede. Le celebrazioni di quest’anno hanno visto una partecipazione attiva da parte della comunità, sottolineando l’importanza della spiritualità nella vita quotidiana. Questo evento finale rappresenta quindi un momento di celebrazione e condivisione.

Musica per l’anima

Al termine della conferenza, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a un concerto dell’Orchestra Regionale Sarda Franco Oppo. Il programma musicale, intitolato Quattro firme d’oro, proporrà le celebri opere di compositori come Haendel, Bach, Vivaldi e Dall’Abaco. La musica, da sempre legata alla spiritualità, accompagnerà la riflessione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Un’iniziativa per la comunità

Questo evento si inserisce all’interno del progetto nazionale “Nel Tuo Nome. L’arte parla di Comunità”, promosso dalla CEI in vista del Giubileo 2025. La mostra “Arte e Spiritualità. Il cammino di una comunità”, che ha preceduto la conferenza, ha offerto spunti di riflessione sulla relazione tra arte e spiritualità, coinvolgendo artisti e cittadini in un dialogo aperto.

Il Museo Diocesano Arborense, situato in Via Duomo, 3, 09170 Oristano, rappresenta un luogo di incontro e di crescita per la comunità, dove la cultura e la spiritualità si fondono per creare esperienze significative. La serata sarà ad ingresso libero, dando a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento che unisce riflessione e musica.

La partecipazione a questo evento rappresenta un’opportunità per vivere un’esperienza che arricchisce l’anima e invita alla meditazione profonda, contribuendo a un momento di condivisione e crescita spirituale.