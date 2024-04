Il morbillo è una malattia virale molto contagiosa, ma al contrario di quanto si pensi, non è solo un problema per i bambini. Anche gli adulti possono contrarre questa malattia, con conseguenze potenzialmente gravi e addirittura fatali. In questo articolo, scopriremo come agisce il morbillo negli adulti, facendo un focus sui sintomi, sulla durata e le cause.

Morbillo da adulti, è pericoloso? Sintomi, quanto dura, cause

Sintomi del morbillo negli adulti:

Nonostante il morbillo, secondo molti, possa iniziare a manifestarsi con febbre, tosse, raffreddore e malessere, ci sono anche degli sintomi che lo contraddistinguono. Uno dei più caratteristici è l’esantema morbilloso, ovvero un’eruzione cutanea rossa che inizia a manifestarsi solitamente intorno alla testa per poi diffondersi lungo il corpo. Il tutto può essere accompagnato da congiuntivite e sensibilità alla luce. Nei casi più gravi, il morbillo può portare a polmonite ed encefalite.

Durata del morbillo negli adulti:

La durata varia da persona a persona, ma solitamente ha una durata di due settimane. Durante il periodo di malattia, i sintomi potrebbero manifestarsi più intensamente. L’aggravarsi della situazione richiede un trattamento maggiore e migliore per poter migliorare la situazione. Gli adulti che hanno contratto il morbillo possono essere contagiosi per gli altri fino a una settimana prima e dopo l’inizio dell’eruzione cutanea.

Cause del morbillo negli adulti:

Le cause del morbillo negli adulti sono simili a quelle nei bambini. La malattia si diffonde attraverso il contatto con le secrezioni respiratorie di una persona infetta, come tosse o starnuti. Gli adulti non vaccinati o non adeguatamente immunizzati sono a maggior rischio di contrarre il morbillo. Inoltre, i viaggi internazionali possono aumentare il rischio di esposizione al virus del morbillo, poiché la malattia è ancora diffusa in molte parti del mondo.

Gestione e trattamento del morbillo negli adulti:

Tutto sta nel gestire al meglio i sintomi, il trattamento e le infezioni per prevenire la diffusione del virus. Chi sospetta di avere il morbillo, deve riferirsi subito al medico per una valutazione più accurata, oltre ad una cura appropriata. Nel caso in cui si dovesse aggravare la situazione, con malattie come polmonite o encefalite, potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale per delle cure migliori.

Prevenzione del morbillo negli adulti:

Il miglior modo per poter prevenire il morbillo negli adulti è il vaccino MPR, che è sicuro ed efficace nell’evitare il tutto. Quest’ultimo andrebbe somministrato agli adulti non vaccinati o con uno stato vaccinale sconosciuto. E’ molto importante che gli adulti siano a conoscenza dei sintomi del morbillo, anche per potersi confrontare da subito con un medico di famiglia, così da evitare il peggio.