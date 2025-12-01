Nel libro ‘Il cervello nel cuore’ di Massimo Fioranelli una mappa per leggere l’uomo e le sfide della medicina

(Adnkronos) – Una nuova mappa per leggere l'essere umano; un invito a superare la vecchia separazione tra ragione ed emozione, tra scienza e vita. E' il libro 'Il cervello nel cuore' (Cacucci Editore) scritto dal medico cardiologo Massimo Fioranelli. L'autore guida il lettore nell'esplorazione di un asse biologico e simbolico che la medicina moderna aveva troppo spesso ignorato: il dialogo continuo e bidirezionale tra cuore e cervello. Il professor Stefano Bastianello, nella prefazione, definisce questo legame come "un autentico sistema integrato che modula fisiologia, emozioni e coscienza. E' una definizione che riassume il senso profondo dell'opera: capire che il cuore non è solo un muscolo, ma un organo dotato di una sua intelligenza e di una sua memoria; riconoscere che ogni battito contiene un messaggio, e che la biologia non si limita a mantenere la vita, ma a darle forma". Il libro attraversa l'anatomia, le neuroscienze, le tecniche mente-corpo, la neurofisiologia, l'immunologia, la cardiologia e la filosofia della mente, senza mai perdere la chiarezza divulgativa e la solidità clinica. Dalla complessità dell'asse cuore-cervello alla teoria polivagale, dalla variabilità della frequenza cardiaca alla neuroinfiammazione, ogni capitolo ricostruisce un tassello di quella "sinfonia biologica che unisce mente e cuore", sottolinea l'autore. Uno dei meriti maggiori dell'opera è mostrare come le emozioni, la memoria corporea, la resilienza e persino l'identità personale trovino un correlato fisiologico nel ritmo cardiaco e nelle sue modulazioni. Le trasformazioni dei pazienti dopo un trapianto cardiaco, la vulnerabilità autonoma della sindrome di takotsubo, il ruolo delle neurotrofine come il Bdnf, la progettazione di terapie che integrano respirazione, neuromodulazione vagale, biofeedback e meditazione: tutto confluisce in una visione unitaria della salute. La medicina che emerge da queste pagine non è dualistica né meccanicistica. E' una medicina relazionale, integrata, profondamente umana. Una medicina che vede nel cuore non un semplice collettore emodinamico, ma un organo di regolazione emozionale e cognitiva. Il libro invita il lettore, medico, ricercatore o semplice curioso, a guardare il proprio corpo come un tutto armonico, dove ogni battito cardiaco e ogni pensiero sono parte di un dialogo che ci definisce e ci umanizza. Ed è un invito anche a ripensare la medicina: a integrare fisiologia e cultura, biologia ed esperienza, scienza e consapevolezza. 'Il cervello nel cuore' è un testo che lascia una traccia. E' una guida per comprendere il presente della medicina e per intuire il suo futuro. E' un libro che parla alla mente, ma arriva dritto al cuore.

