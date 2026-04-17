Neuromielite ottica: sintomi, diagnosi e percorsi terapeutici

Negli ultimi anni la comprensione delle malattie dello spettro della neuromielite ottica si è evoluta notevolmente: ciò che una volta veniva spesso scambiato per sclerosi multipla è oggi riconosciuto come un gruppo di patologie distinte, rare ma di grande impatto clinico. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro cosa caratterizza queste condizioni, come si arriva a una diagnosi affidabile e quali strategie terapeutiche e riabilitative sono disponibili per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Che cosa comprende lo spettro della neuromielite ottica

Il termine malattie dello spettro della neuromielite ottica (in sigla NMOSD) indica un insieme di forme cliniche che hanno in comune un processo autoimmune che danneggia strutture del sistema nervoso centrale. L’attacco può interessare principalmente il nervo ottico e il midollo spinale, con conseguenze che vanno dalla perdita visiva a deficit motori importanti. Parallelamente è stata riconosciuta una patologia correlata, la MOGAD (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody–Associated Disease), che pur presentando sovrapposizioni cliniche è distinta per aspetti immunologici e prognostici.

Meccanismi immunitari e bersagli molecolari

Nel caso più noto delle NMOSD, il sistema immunitario produce anticorpi diretti contro l’acquaporina-4, una proteina presente su cellule gliali importanti per l’omeostasi cerebrale, e questo provoca infiammazione e danno neurologico. Per la MOGAD l’antigene coinvolto è la proteina MOG; in entrambi i casi la presenza di un autoanticorpo rappresenta il marcatore principale che aiuta a distinguere queste sindromi dalla sclerosi multipla e a orientare le scelte terapeutiche.

Incidenza, popolazione a rischio e fattori predisponenti

Le NMOSD sono condizioni rare: secondo dati associativi colpiscono meno di cinque persone ogni 100.000 a livello mondiale, mentre in Italia si stimano circa 1.500-2.000 casi. L’esordio si osserva più spesso tra i 35 e i 45 anni, ma non è escluso anche in età pediatrica o anziana; inoltre le donne risultano sensibilmente più colpite rispetto agli uomini, con rapporti che possono raggiungere 4-9:1. I motivi precipui dell’autoimmunità non sono ancora del tutto chiariti, ma probabilmente entrano in gioco fattori genetici, ambientali, ormonali e la coesistenza di altre malattie autoimmuni sistemiche come il lupus.

Diagnosi: esami strumentali e test specifici

Per orientare la diagnosi si utilizza soprattutto la risonanza magnetica, che evidenzia lesioni tipiche al nervo ottico e al midollo spinale. Tuttavia la conferma avviene con gli esami di laboratorio: la ricerca degli anticorpi anti-acquaporina-4 è altamente specifica per le NMOSD, mentre gli anticorpi anti-MOG sono utili per identificare la MOGAD. È importante sottolineare che la qualità del test conta: analisi effettuate in centri specializzati riducono il rischio di risultati fuorvianti e garantiscono una diagnosi più accurata.

Affidabilità dei test e ruolo dei centri specialistici

I sieri positivi per anti-AQP4 hanno un valore diagnostico molto elevato e i falsi positivi o negativi sono rari se i metodi impiegati sono appropriati. Gli anticorpi anti-MOG, pur essendo informativi, richiedono una interpretazione clinica più cauta perché possono talvolta risultare positivi in contesti diversi. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi a centri con esperienza in neuroimmunologia per leggere correttamente i risultati e impostare il follow-up.

Terapie, gestione a lungo termine e qualità della vita

Negli ultimi anni la ricerca ha portato all’approvazione di diverse opzioni terapeutiche mirate: sono oggi disponibili almeno tre anticorpi monoclonali indicati per ridurre le recidive nelle NMOSD agendo su differenti passaggi della risposta immunitaria. Per la MOGAD la situazione è più sfumata e molte terapie vengono adottate off label, mentre studi clinici in corso potrebbero ampliare le scelte farmacologiche nel prossimo futuro. L’obiettivo terapeutico primario è prevenire nuove ricadute, poiché ogni attacco può lasciare danni anche permanenti.

Riabilitazione e supporto psicologico

Accanto ai farmaci, la fisioterapia e i percorsi riabilitativi sono fondamentali per recuperare funzioni motorie e autonomia dopo un esacerbazione a carico del midollo spinale. Il supporto psicologico riveste un ruolo cruciale: convivere con una malattia cronica implica adattamenti continui, controlli periodici e talvolta disabilità che richiedono assistenza emotiva e pratica. In Italia l’Associazione Italiana Neuromielite Ottica (AINMO), fondata nel 2026 su iniziativa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), offre servizi di orientamento, consulenza e sostegno ai pazienti, ai familiari e ai caregiver (numero verde 800 803 028).

Con una diagnosi tempestiva, test di laboratorio affidabili e un trattamento adeguato è possibile ridurre significativamente il rischio di recidive e migliorare la prognosi: molte persone con NMOSD o MOGAD mantengono oggi una buona qualità della vita grazie a terapie efficaci, programmi riabilitativi ben strutturati e reti di supporto multidisciplinari.