Novità prodotti l’Oréal: scopri la vasta gamma su cui puntare

Da oltre 30 anni i laboratori Oréal Paris mettono a disposizione la propria esperienza per realizzare prodotti innovativi sulla base di conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche all’avanguardia ed efficaci. I prodotti l’Oréal si pongono l’obiettivo di sublimare la bellezza delle donne in tutte le fasi dell’età per offrire a ciascuna un’esperienza quasi personalizzata per la cura di sé.

Prodotti l’Oréal 2021

I prodotti cosmetici personalizzati sembra essere la direzione che sta seguendo l’azienda francese. Già durante l’estate, i prodotti L’Oréal sono stati orientati per rispondere ai trend più gettonati e verso un impiego estroso dei colori e delle cromie. Esaltare zigomi, occhi e labbra è il punto di forza di un ovale attraente. Mascara, rossetti e fard sono, così, i prodotti novità su cui puntare per accrescere i volumi, disegnare, scolpire e rendere profondo un viso e uno sguardo.

Il gloss l’Orèal, Brilliant Signature è un rossetto volumizzante e proposto in 6 tinte brillanti. Il prodotto si stende con facilità grazie all’applicatore calligrafo a forma piatta. Il rilascio è perfetto e non cola. Il gloss sona volume, ma la sua composizione a base di acido ialuronico favorisce anche l’idratazione delle labbra, le rende elastiche e morbide e dona una sensazione di freschezza.

Skin Paradise – invece – è una crema colorata idratante che serve a nutrire, donare colorito e “dissetare” la pelle del viso. L’uso della crema per 5 giorni consecutivi permette di incrementare in modo naturale l’idratazione del 10,2%. La formula innovativa è composta dal 70% di acqua e da pigmenti minerali con alto contenuti di agenti idratanti.

Per la bellezza e l’intensità dello sguardo, l’azienda francese ha messo a punto Lash Paradise, un mascara volumizzante per le ciglia. Il suo punto di forza è la facilità di applicazione e una formula idonea anche per gli occhi sensibili. La linea Lash Paradise offre una gamma di prodotti che va dall’extra-blank ai mascara colorati, dal primer al waterproof.

Prodotti l’Oréal: non solo cosmetici per la cura della persona

I laboratori dell’azienda francese non producono solo soluzioni innovative per la cura del corpo e la skin-care, ma anche soluzioni tecnologiche per i coiffeur e i saloni di bellezza come il Water Saver. Si tratta di un lavatesta adattabile anche a uso domestico per lavare i capelli con un risparmio di acqua dell’80% e integrare trattamenti micronizzati professionali direttamente nel flusso.

L’innovativo strumento è stato realizzato da l’Oréal Technology Incubator in collaborazione con la società svizzera Gjosa. La tecnologia utilizzata per ottimizzare l’acqua è stata derivata dall’esperienza maturata con l’osservazione dei motori dei razzi. Le goccioline di acqua vengono spruzzate direzionate e distribuite uniformemente. Il processo riduce la grandezza della goccia e accelera la velocità di emissione per far sì che tutta l’acqua venga utilizzata per il lavaggio e il risciacquo senza sprechi. Il risparmio dell’acqua è, indicato, su una dashboard digitale applicata sullo strumento per avere anche uno “storico” dei trattamenti.

Il prodotto è stato presentato a New York nel CSE 2021 in due versioni: standard per i saloni di parrucchieri e mini per uso domestico. In Europa, il macchinario arriva a febbraio 2022. I saloni di Parigi saranno i primi ad applicare la nuova tecnologia per il risparmio dell’acqua, a seguire il prodotto sarà distribuito nel resto del mondo.

L’impegno di l’oréal è quello di fondere la bellezza alla tecnologia realizzando prodotti in grado di reinventare le esperienze di cura e trattamento per ottenere risultati migliori sia in termini di rendimento e risultati di bellezza che di piacere nel sottoporsi ai trattamenti.