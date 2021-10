Olio essenziale di salvia: i benefici e le proprietà principali

L’olio essenziale di salvia è ricavato dalla pianta della salvia (Salvia sclarea) ed è molto apprezzato per sue proprietà. Impariamo a conoscere meglio questo rimedio naturale scoprendo quali sono i benefici che offre.

Olio essenziale di salvia per rilassare la mente

L’olio essenziale di salvia vanta delle proprietà rilassanti davvero importanti e di conseguenza risulta ideale in caso di stress eccessivo. Si tratta di un prodotto capace di dare una mano a migliorare il proprio umore andando a ridurre la sensazione di ansia e i cattivi pensieri.

Questo olio essenziale infatti agisce a livello emozionale ed è anche in grado di aumentare la creatività in quanto stimola la mente. Il suo utilizzo aumenta le energie mentali e di conseguenza è consigliato durante i periodi di lavoro o di studio intensi.

Olio essenziale di salvia: un depurativo naturale

Questo olio vanta delle proprietà depurative molto importanti che consentono di disintossicare il fegato e i reni in modo naturale. Anche chi soffre di problemi come le infezioni intestinali può trarne grande beneficio.

L’olio essenziale di salvia è anche un ottimo deodorante. Esso interviene sul sudore eccessivo soprattutto nelle mani e sotto le ascelle. Si tratta di un prodotto antibatterico che elimina i cattivi odori in modo del tutto naturale.

In estate quindi è un prodotto davvero utile che andrebbe utilizzato spesso per evitare situazioni imbarazzanti.

Olio essenziale di salvia: i benefici per le donne

L’olio essenziale di salvia è un prodotto naturale ricco di benefici in particolare per le donne. Questo infatti vanta un potere equilibrante nei confronti del sistema ormonale femminile. Diluito in olio di mandorle dolci e massaggiato sul corpo, il prodotto ha degli effetti sul sistema riproduttivo in quanto va a beneficiare le somatizzazioni egate al disequilibrio.

Questo olio essenziale infatti è in grado di ridurre i ristagni linfatici e la cellulite, ma anche i problemi legati alla sindrome premestruale e le vapate della menopausa. Anche chi siffre di dolori mestruali molto forti e di mestruazioni particolarmente abbondanti può beneficiare del suo utilizzo.