Aceto di vino: proprietà e utilizzi

Fin dai tempi più antichi, l’aceto è stato impiegato come un ingrediente dalle infinite proprietà, versatile non solo in cucina, ma anche in casa, per pulire e disinfettare superfici e tessuti e come alleato di bellezza per la cura e il trattamento di pelle e capelli.

L’aceto De Nigris, eccellente per qualità e gusto è quindi uno di quegli ingredienti che al pari di sale, bicarbonato e limone, non dovrebbero mai mancare in una casa, perché efficace nelle situazioni più disparate e solo apparentemente secondario.

Utile, prezioso e goloso, l’aceto, ricco di sali minerali e di enzimi, ha calorie ridotte e incredibili proprietà sazianti e antimicrobiche, oltre a distinguersi come eccellente antiossidante.

Ricette con l’aceto

Una delle caratteristiche peculiari dell’aceto è la sua capacità di dare gusto e sapore ai piatti più disparati, caricandoli di uno speciale sentore dall’acidulo all’agrodolce irresistibile nelle pietanze più gustose.

Una semplice insalata di stagione o un piatto di verdure crude o grigliate si trasforma con qualche goccia di aceto in un’esperienza sensoriale diversa con cui deliziare il palato.

Inoltre, usare l’aceto quotidianamente durante i pasti aiuta a mantenere il giusto livello di glicemia e favorisce il metabolismo.

L’aceto rafforza anche il sistema immunitario e contrasta il proliferare dei batteri intestinali.

Pulizia e disinfezione della casa

Detergente, disinfettante, anticalcare e smacchiatore, l’aceto bianco è quanto di meglio si possa immaginare per pulizie perfette. Tutto merito dell’acido acetico che esso contiene e che è in grado di igienizzare a fondo qualsiasi superficie.

Basta diluire qualche cucchiaio di aceto in un po’ d’acqua tiepida per ottenere un detergente potente ed efficace.

Anche nel bucato l’aggiunta dell’aceto sbianca le lenzuola, sgrassa i tessuti e li rende più morbidi agendo come un vero e proprio smacchiatore sulle macchie più resistenti.

I pavimenti lavati con acqua e aceto ritrovano brillantezza e pulizia, vetri e specchi tornano a risplendere e ogni macchia di calcare si rimuove agevolmente.

Anche per una pulizia approfondita di forno e frigorifero, l’aceto risulta il migliore alleato che si possa desiderare: oltre tutto è ecologico e naturale al 100%.

Se lo scarico del lavandino risulta ostruito o rallentato basta una soluzione ottenuta dalla miscela di un bicchiere di sale, un bicchiere di bicarbonato di sodio e due bicchieri di aceto bianco per far tornare tutto come nuovo.

Trattamenti di bellezza

L’aceto di mele è, inoltre, un vero e proprio toccasana anche per la pelle del viso. Agisce come tonico, contrasta l’acne e disinfetta i pori, garantendo, con un uso costante una pelle luminosa, fresca e morbida.

Anche per i capelli l’aceto è sorprendente: lucida, rafforza e contrasta l’effetto grasso.

Non tutti sanno che l’aceto è un perfetto rimedio per mani e piedi gonfi.

Basta usarlo come un olio da massaggio, frizionarlo leggermente sulle zone più affaticate e avvertire un’immediata e piacevole sensazione di sollievo.