Nunnari (Simit): “Terapia long acting parte della prevenzione Hiv”

(Adnkronos) – “La prevenzione dell'Hiv è tra i principali strumenti per contrastare l’Hiv. In Italia abbiamo circa 2.400 casi all’anno di nuove diagnosi, e di questi il 60% riguarda soggetti che arrivano tardi alla diagnosi per la mancata prevenzione". Oltre al test, per ridurre il contagio, è imperniata anche "la terapia antiretrovirale stabile: con una carica virale soppressa, quindi senza virus nel sangue, non si contagia. La terapia long acting aiuta perché l’aderenza alla cura non dipende più dall’assunzione giornaliera del farmaco, che può essere dimenticato", portando "a resistenze virali: i soggetti che prima erano 'virologicamente soppressi' incominciano a presentare virus nel sangue e nei liquidi biologici seminali", aumentando il rischio della "trasmissione della malattia". Lo ha detto Giuseppe Nunnari, presidente Simit Sicilia e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania, all'incontro che si è svolto oggi a Palermo, 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova, con il patrocinio della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Università di Palermo e dipartimento promozione della salute materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. D’Alessandro. La terapia a lunga durata d'azione ha cambiato lo scenario nella cura dell’Hiv. “Siamo passati da una terapia antiretrovirale composta da tante compresse più volte al giorno a una compressa una volta al giorno – chiarisce l'esperto – La terapia long acting rappresenta una rivoluzione". L'efficacia "dura circa 2 mesi e, nei prossimi anni, dureranno anche 4 mesi, tutto a vantaggio dei soggetti con l’infezione da Hiv, che possono, con la somministrazione di 2 farmaci, dimenticare la terapia antiretrovirale per 2 mesi”. Un altro aspetto riguarda lo stigma che resta "una tematica attuale – sottolinea Nunnari – Chiaramente la percezione del soggetto con infezione Hiv che fa terapia long acting migliora, perché non dovendo assumere giornalmente la compresse, pensa meno alla sua condizione e soffre meno dello stigma: c’è sicuramente un miglioramento dimostrato da molti studi internazionali”

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