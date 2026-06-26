Sonno, ormoni e peso: come la mancanza di riposo cambia il metabolismo

Muoversi di più comporta un consumo energetico superiore rispetto al riposo, ma anche durante il sonno l’organismo brucia energia per mantenere le funzioni vitali. Il concetto di metabolismo basale indica proprio l’energia necessaria per sostenere cuore, polmoni, cervello e altri organi mentre il corpo è a riposo. Tuttavia, la privazione di sonno non si limita a ridurre il benessere: altera anche i sistemi che regolano l’appetito e la spesa energetica, creando condizioni favorevoli all’aumento di peso.

L’effetto complessivo è paradossale: dormire meno può portare a un lieve incremento del dispendio energetico notturno, ma contemporaneamente amplifica la tendenza a introdurre più calorie durante le ore di veglia. Studi su soggetti sottoposti a riduzione del sonno hanno mostrato che, pur aumentando il tempo di veglia, l’assunzione di cibo cresce in misura maggiore rispetto al consumo, determinando un bilancio energetico positivo e quindi incremento di massa corporea.

Effetti della privazione di sonno sul metabolismo e sugli ormoni

La carenza di riposo modifica il funzionamento del metabolismo e degli ormoni che regolano la fame: si osserva una riduzione dei livelli di leptina l’ormone che segnala la sazietà, e un aumento della grelina che stimola l’appetito. Questo sbilanciamento favorisce episodi di fame più frequente e scelte alimentari ricche di zuccheri e carboidrati. In aggiunta, chi dorme poco tende a essere più stanco durante il giorno e a muoversi meno, riducendo l’apporto fisico che contrasta l’accumulo di grasso.

Dati sperimentali e adattamenti energetici

Ricerche condotte su volontari che hanno dormito intorno alle cinque ore per notte hanno evidenziato un aumento dell’appetito e un cambiamento nelle scelte alimentari verso alimenti ad alto contenuto calorico. Parallelamente, il corpo attiva meccanismi di adattamento che, sul lungo periodo, possono ridurre il metabolismo basale per risparmiare energia, rendendo ancora più probabile l’incremento di peso se l’alimentazione non viene corretta.

Cena, distribuzione delle calorie e qualità del sonno

La maniera in cui distribuiamo le calorie durante la giornata influisce direttamente sulla qualità del riposo. Un’abitudine comune nei paesi occidentali è limitare la colazione, trascurare gli spuntini e concentrare molte calorie nella cena: questo schema favorisce sovraccarico digestivo serale e peggiora la qualità del sonno. Una distribuzione equilibrata delle calorie, con più energia al mattino e a pranzo e una cena leggera, aiuta la digestione e il riposo notturno.

Percentuali consigliate e intervallo tra cena e sonno

Una ripartizione indicativa per chi segue una dieta di circa 2000 kcal è: 15-20% a colazione, 5-10% per ogni spuntino, 35-40% a pranzo e 25-30% a cena. In pratica, una cena non dovrebbe superare le 600 kcal in una dieta media. È inoltre consigliabile attendere almeno tre ore tra la fine del pasto serale e il momento di andare a dormire: questo intervallo facilita la digestione e contribuisce a mantenere stabile l’equilibrio ormonale legato a fame e sazietà. Come sottolinea la dottoressa Raffaella Cancello, nutrizionista: una cena leggera, consumata qualche ora prima di coricarsi, migliora sia la digestione sia la qualità del sonno.

Comportamenti serali, fame notturna e scelte alimentari

Stare svegli oltre l’orario abituale aumenta la probabilità di consumare snack, alcolici o dolci durante la serata: tre bicchieri di vino equivalgono a centinaia di calorie, e un piccolo spuntino può trasformare la cena in una seconda cena. Questi eccessi sono uno dei fattori che spiegano il legame tra orari di veglia prolungata e aumento di peso. Inoltre, la preferenza per alimenti ricchi di carboidrati e zuccheri risulta particolarmente accentuata quando il sonno è insufficiente.

Per contrastare la fame notturna, alcuni alimenti possono aiutare a favorire il rilassamento: latte e yogurt, banane, frutta secca come noci e mandorle, cereali integrali e ciliegie contengono nutrienti che promuovono la produzione di serotonina e melatonina. Inserire questi alimenti in una cena leggera e ben bilanciata può facilitare l’addormentamento e ridurre gli attacchi di fame serali.

Se le difficoltà a dormire persistono nonostante buone abitudini alimentari e uno stile di vita regolare, è opportuno rivolgersi a un medico per escludere disturbi come l’apnea notturna o forme di insonnia clinica. In ogni caso, mantenere un bilancio energetico corretto e conoscere il proprio fabbisogno calorico in relazione a età, peso e attività fisica rimane fondamentale per controllare il peso quando il sonno è compromesso.