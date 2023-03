La dieta di Antonino Spinalbese: come si tiene in forma

L’ex hair stylist che ha conquistato il cuore della showgirl argentina Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è uscito da poco dalla casa del Grande Fratello 7. Già precedentemente, però, l’imprenditore aveva confessato di soffrire di una malattia autoimmune. E per questo è costretto a seguite una dieta. Ecco di cosa si tratta.

La dieta di Antonino Spinalbese: cosa mangia l’ex hairstylist

Nato il 1° febbraio 1995, Antonino Spinalbese ha conosciuto Belen Rodriguez nel 2020 ed era un semplice hair stylist, ma ha da sempre avuto la passione per il fitness da sempre, come si poteva notare immediatamente dal suo fisico muscolarmente ben definito.

Dopo la nascita della loro figlia Luna Marí, a luglio del 2021, il rapporto tra i due si è incrinato.

A causa dello stress per i problemi di coppia e la persecuzione da parte dei media, Antonino Spinalbese ha vissuto un periodo di profondo stress, a causa del quale ha cominciato a perdere peso, si è indebolito fisicamente e proprio a causa di questa debolezza è caduto e si è incrinato due costole.

Appena ha avvertito il dolore alla parte alta dell’intestino, Antonino ha pensato fosse dovuto allo sforzo fatto tenendo in braccio Luna Marí per molto tempo. Il dolore però è durato giorni ed è diventato sempre più lacerante. Allora ha deciso di andare in ospedale, dove lo hanno immediatamente ricoverato e tenuto in osservazione per giorni. Gli hanno fatto tanti esami, i medici inizialmente sono stati “taciturni”, come spiega nel video il paziente, poi alla fine è arrivata la diagnosi: una malattia autoimmune con cui, molto probabilmente, dovrà convivere per tutta la vita.

In quel periodo, la cura è stata “digiuno affiancato da pasti omogeneizzati e in bianco”. Quando è uscito dall’ospedale, Antonino aveva perso 13 kg.

Come si mantiene in forma Antonino Spinalbese

L’ex di Belen Rodriguez in un video social ha spiegato cosa significhi per lui lo sport e come è stato ritrovarsi completamente diverso a causa della malattia: “Per me il fisico è sempre stato il mezzo per stare bene con me stesso, anche a livello mentale. Vedere la mia sagoma nello specchio era come un terribile incubo”.

Andrea Audino è suo amico di vecchia data ed è diventato anche il suo personal trainer.

E’ quest’ultimo che si è informato “in modo maniacale” sulla patologia di Antonino Spinalbese e ha stilato “un piano d’azione con un unico obiettivo: far tornare il vero Antonino”.