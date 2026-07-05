Caldo intenso in arrivo: l’anticiclone africano domina il Mediterraneo

L’Italia si trova di fronte a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di instabilità e temporali, un vasto anticiclone africano sta per prendere il controllo del bacino del Mediterraneo, portando con sé un’ondata di caldo intenso. Questo fenomeno, che inizierà a manifestarsi in modo evidente a partire da domenica 5 luglio, promette di cambiare radicalmente il clima nelle prossime settimane.

Secondo Mattia Gussoni meteorologo di si tratta di una nuova e decisa svolta a livello emisferico guidata dall’avanzata di un campo anticiclonico che porterà pressoché generale stabilità atmosferica su tutta la Penisola. Le temperature massime registreranno un deciso aumento, spingendosi agevolmente verso i 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord mentre i settori adriatici e parte dell’area ionica registreranno qualche grado in meno grazie alla ventilazione dai quadranti settentrionali.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Domenica 5 luglio, il Nord Italia vedrà un aumento del caldo con condizioni di sole. Al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, mentre al Sud prevalerà il sole con venti da nord. Lunedì 6 luglio, il caldo continuerà a dominare al Nord, mentre al Centro si registreranno acquazzoni sulle zone interne. Al Sud, il tempo sarà soleggiato con locali temporali in Basilicata.

Martedì 7 luglio, il Nord resterà stabile e soleggiato, mentre al Centro ci saranno locali rovesci sulle zone interne. Al Sud, il tempo sarà soleggiato ma con temporali sulla Sila. Questo scenario è dovuto all’avanzata di masse d’aria rovente di origine subtropicale che prenderanno definitivamente il sopravvento, portando anomalie termiche significative e un clima afoso su buona parte delle regioni.

L’impatto dell’anticiclone africano

L’anticiclone africano, alimentato sia dall’anticiclone delle Azzorre sia da contributi di aria calda di origine africana, porterà un’ondata di calore di tutto rispetto. Le temperature supereranno le medie climatiche, con un clima afoso che interesserà gran parte delle regioni italiane. Questo fenomeno è destinato a durare per un periodo prolungato, con effetti che si faranno sentire in modo particolare dalla metà della prossima settimana.

Le condizioni di stabilità atmosferica, favorite dalla presenza dell’anticiclone, contribuiranno a mantenere il tempo secco e soleggiato, con poche eccezioni legate a locali temporali. Le regioni del Centro-Nord saranno le più colpite dal caldo, mentre le aree adriatiche e ioniche beneficeranno di una leggera ventilazione che attutirà leggermente l’impatto delle alte temperature.

Le aree più colpite

Le regioni del Centro-Nord come LombardiaVeneto e Emilia-Romagna registreranno le temperature più elevate, con valori che potrebbero raggiungere i 34°C. Al contrario, le regioni adriatiche come AbruzzoMolise e Puglia nonché parte dell’area ionica, beneficeranno di una maggiore ventilazione che limiterà leggermente l’aumento delle temperature.

Nonostante il caldo intenso, è importante ricordare che l’anticiclone porterà anche una stabilità atmosferica che ridurrà il rischio di temporali e fenomeni atmosferici violenti. Tuttavia, le alte temperature richiederanno attenzione e precauzioni per evitare disagi e problemi legati al caldo eccessivo.