Batteri vaginali e dolori articolari: nuove evidenze sulla spondiloartrite

Negli ultimi anni la ricerca ha ampliato lo sguardo oltre l’intestino, mettendo in luce che anche il microbiota vaginale può avere rapporti con patologie apparentemente lontane, come i dolori vertebrali. Uno studio coordinato dal Centro Ricerche della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia ha focalizzato l’attenzione sulle donne con spondiloartrite assiale, suggerendo che alterazioni della flora genitale possano contribuire a sostenere uno stato infiammatorio cronico. Questa ipotesi non annulla i fattori classici della malattia — come genetica e familiarità — ma inserisce un nuovo elemento di comprensione che potrebbe spiegare alcune differenze di presentazione tra i sessi e i ritardi diagnostici frequenti.

Perché il microbiota vaginale conta

Il corpo umano ospita comunità microbiche diverse e comunicanti; il microbiota vaginale è una di queste e svolge funzioni protettive locali e sistemiche. Quando l’equilibrio microbico si altera, in una condizione definita disbiosi, si può attivare una risposta immunitaria persistente che non resta confinata al sito di origine. Nelle donne con spondiloartrite assiale lo studio ha rilevato una diminuzione di batteri tipicamente difensivi, come i lattobacilli, e un aumento di specie associate a infiammazione, tra cui Gardnerella. Questo cambiamento non è solo di quantità: riguarda anche il modo in cui il sistema immunitario locale si organizza e comunica con la risposta generale dell’organismo.

Disbiosi e attivazione immunitaria

Il concetto chiave è che una flora squilibrata può mantenere il sistema di difesa in uno stato di iperattivazione, riducendo la capacità di spegnere adeguatamente l’infiammazione. Nel comparto cervico-vaginale lo studio ha evidenziato variazioni cellulari — tra cui una riduzione di monociti e macrofagi e alterazioni nelle popolazioni di linfociti — che indicano una vera e propria rimodulazione immunitaria. Un elemento metodologico innovativo è l’uso del sangue mestruale come campione non invasivo per osservare fenomeni immunologici uterini, offrendo informazioni che vanno oltre le analisi ematiche periferiche tradizionali.

Come si manifesta la spondiloartrite nelle donne

La spondiloartrite assiale può presentarsi in modo meno evidente nelle donne rispetto agli uomini: il dolore è spesso meno localizzato e i sintomi possono apparire sfumati, con stanchezza e rigidità al risveglio che vengono facilmente attribuite ad altre cause. In Italia la patologia interessa un numero significativo di persone — si stimano almeno mezzo milione di individui coinvolti — mentre l’incidenza riportata in alcuni studi è di circa 15 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno. Queste cifre sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione clinica: un dolore lombare che persiste per mesi, peggiora di notte e migliora con il movimento merita una valutazione specialistica per escludere una componente infiammatoria.

Cosa puoi fare: prevenzione, diagnosi e terapia

Gestire il rischio e migliorare la qualità di vita passa sia attraverso stili di vita salutari sia mediante percorsi diagnostici tempestivi. Un’alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e olio extravergine favorisce i batteri benefici e limita processi infiammatori; al contrario, un eccesso di zuccheri e carni rosse può peggiorare lo squilibrio. Anche l'attività fisica regolare, un sonno adeguato e tecniche di gestione dello stress sono utili per contenere l’infiammazione sistemica. Dal punto di vista clinico, il riferimento rimane il reumatologo, che può indirizzare verso terapie mirate: oggi i farmaci biologici e gli inibitori delle nuove classi rappresentano strumenti efficaci per controllare la malattia.

Analisi e nuove prospettive

Oltre ai farmaci, la ricerca apre scenari innovativi: il monitoraggio del microbiota vaginale e studi mirati sul profilo immunitario locale potrebbero diventare parte di strategie personalizzate, con terapie mirate a ripristinare l’equilibrio microbico. È importante però evitare approcci fai-da-te o test non convalidati: l’interpretazione richiede competenze specialistiche. Infine, riconoscere tempestivamente i segnali di allarme e rivolgersi a uno specialista può ridurre il ritardo diagnostico e permettere interventi più efficaci, migliorando le prospettive a lungo termine per le donne affette da questa condizione.