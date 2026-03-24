Relazioni stressanti e invecchiamento biologico: cosa sapere

Passare molto tempo con persone che creano conflitto non è soltanto un fastidio emotivo: la ricerca suggerisce che può lasciare tracce misurabili sul corpo. Negli ultimi anni l’interesse scientifico si è spostato dal semplice effetto sull’umore a indagini sui biomarcatori che descrivono l’età interna dell’organismo. Lo studio condotto con il sostegno del National Institute on Aging e pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences ha messo a fuoco proprio il legame tra relazioni stressanti e invecchiamento biologico, offrendo dati che aiutano a comprendere come il contesto sociale possa influenzare processi cellulari.

Per descrivere il fenomeno i ricercatori hanno usato il termine hasslers, persone che «creano problemi o rendono la vita più difficile», e hanno analizzato la rete sociale di oltre 2.000 partecipanti in uno studio condotto nello stato dell’Indiana. I risultati suggeriscono che la presenza di individui percepiti come stressanti nella propria cerchia è associata a un aumento del tasso di invecchiamento misurabile tramite indicatori biologici; capire questi meccanismi è utile per definire contromisure pratiche e sostenibili.

Cosa mostra la ricerca

Lo studio ha combinato questionari sulle relazioni con analisi biologiche: ai partecipanti è stato chiesto di valutare, riferendosi agli ultimi sei mesi, quanto alcune persone nella loro vita avessero generato problemi o stress, e di indicare il loro stato di salute generale. I campioni di saliva hanno permesso di esaminare modifiche del DNA legate all’invecchiamento epigenetico. I risultati principali indicano che, per ogni hassler in più nella rete sociale, il ritmo di invecchiamento aumentava dell’1,5%, e che una persona con almeno una relazione stressante in più invecchiava biologicamente di circa 1,015 anni ogni anno solare. Gli autori, tra cui il sociologo Byungkyu Lee della New York University e la sociologa Brea Perry della Indiana University Bloomington, sottolineano che si tratta di un’associazione e non necessariamente di una relazione causale diretta.

Come sono state misurate le alterazioni biologiche

Le analisi si sono concentrate su firme epigenetiche rilevabili nella saliva: questi biomarcatori epigenetici riflettono cambiamenti nella metilazione del DNA e in altre modifiche che regolano l’espressione genica senza alterare la sequenza nucleotidica. L’approccio evidenzia come lo stress sociale prolungato possa tradursi in segnali molecolari che contribuiscono all’età biologica di un individuo. In letteratura emergente, campi come la nutrigenomica mostrano che anche fattori ambientali e dietetici possono modulare le stesse vie epigenetiche, rafforzando l’idea che stile di vita e relazioni si connettano attraverso meccanismi comuni di infiammazione e regolazione genomica.

Chi è più esposto e dove si trovano gli “hasslers”

Lo studio ha identificato gruppi che riportano più frequentemente la presenza di persone stressanti nella loro vita: donne, individui con problemi di salute e chi ha vissuto esperienze avverse nell’infanzia. Le donne, come osserva la sociologa Debra Umberson della University of Texas di Austin, spesso investono emotivamente di più nelle relazioni e possono percepire con maggiore intensità sia il supporto sia le tensioni. Le relazioni complicate si manifestano frequentemente nella famiglia: genitori e figli sono indicati più spesso come fonte di attrito rispetto ai partner. Tra le non familiari, invece, emergono colleghi, coinquilini e vicini come potenziali fonti di stress, mentre gli amici risultano meno frequentemente segnalati come “hasslers”.

Perché i rapporti familiari pesano di più

I legami di sangue e convivenza sono spesso difficili da modificare: non si possono semplicemente evitare come si farebbe con un collega. Questo conferisce alle relazioni familiari una capacità maggiore di generare stress cronico quando il conflitto è stabile nel tempo. Il fatto che molte tensioni nascano in ambiti dove si condividono ruoli di cura o responsabilità quotidiane rende complesso trovare soluzioni unilaterali; per questo la rete di supporto e le strategie di coping diventano elementi decisivi per limitare l’impatto sulla salute.

Come proteggere la salute senza isolarsi

Ridurre il contatto con persone dannose è l’ipotesi più ovvia, ma spesso impraticabile. Gli esperti raccomandano quindi interventi pragmatici: stabilire limiti chiari, limitare la frequenza delle interazioni stressanti quando possibile, e considerare il supporto psicologico per imparare a gestire conflitti e tensioni. Investire nelle relazioni positive e coltivare una rete di sostegno può attenuare l’effetto cumulativo dello stress. È importante ricordare che l’isolamento sociale ha rischi gravi: l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che la solitudine sia associata a circa 871.000 morti ogni anno, perciò l’obiettivo è costruire un equilibrio tra protezione personale e mantenimento di legami salutari.

In sintesi, i rapporti tesi non sono solo fonte di disagio emotivo ma possono lasciare tracce biologiche misurabili. Conoscere questo legame permette di adottare strategie concrete per limitare l’esposizione allo stress cronico e favorire comportamenti e relazioni che sostengono la salute a lungo termine.