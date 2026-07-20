Undicesima edizione de La magia delle donne: salute, sostenibilità e solidarietà

Nel cuore delle Valli di Fiemme e Fassa, a Cavalese, si svolge l’undicesima edizione de La magia delle donne un evento che celebra il benessere, la creatività e la solidarietà. Organizzato dall’associazione La Voce delle Donne ODV l’evento si inserisce nel progetto Wellness Community promosso dall’Azienda per il turismo Fiemme e Cembra.

L’associazione, nata nel 2005 come promozione sociale e diventata Organizzazione di Volontariato nel 2026, opera da oltre vent’anni per promuovere i diritti civili, la crescita culturale e l’autonomia economica delle donne. Quest’anno, l’evento si articola in due grandi aree esperienziali: il Mercatino Magico e lo spazio Armonia e Benessere.

Il Mercatino Magico: un viaggio tra tradizione e sostenibilità

Il Mercatino Magico è una vetrina dell’ingegno e della manualità locale, dove si possono scoprire manufatti unici che celebrano la tradizione popolare. Dai lavori a maglia e ricamo fino a gioielli tessili, stampe d’arte in cianotipia e ceramiche ispirate ai boschi, il mercatino offre una selezione di produzioni locali e artigianali.

In linea con la filosofia ecologica del progetto di valle, il mercatino propone anche laboratori dedicati alla biocosmesi ai rimedi erboristici naturali, ai filati etici e all’abbigliamento tinto con elementi botanici. Non mancano proposte commerciali interamente orientate al vivere plastic-free.

Grande spazio è dedicato anche alle piccole aziende agricole al femminile del territorio di Fiemme e Cembra, che propongono prodotti genuini come miele, zafferano, oli essenziali, tisane e rimedi naturali a base di canapa. Il mercatino si fa inoltre portavoce di un benessere sociale e inclusivo grazie alla partecipazione di realtà di volontariato e di cooperazione sociale, come la Cooperativa Terre Altre e la Croce Rossa.

Armonia e Benessere: un percorso olistico

Per chi cerca una riconnessione profonda con sé stesso, l’area Armonia e Benessere offre un percorso olistico completo guidato da professioniste del settore. I visitatori possono sperimentare trattamenti e consulenze individuali pensati per nutrire corpo, mente e spirito.

La proposta spazia dalle discipline bionaturali più fisiche, come i trattamenti Shiatsu l’Ortho-Bionomy la riflessologia plantare e facciale e la coppettazione biologica, fino alla naturopatia e tecniche di respiro. Nella giornata di domenica, il programma si estende anche a pratiche di movimento consapevole individuali per ritrovare la perfetta armonia corporea. Per garantire la massima condivisione e accessibilità, i trattamenti sono proposti principalmente in modalità a offerta libera.

Il cammino verso l’evento

L’edizione 2026 è iniziata mercoledì 1 luglio con la speciale rassegna itinerante Aspettando La Magia delle Donne. Un vero e proprio cammino di avvicinamento al fine settimana clou con proposte che spaziano dalle attività outdoor come la camminata di benessere sotto la luna o il Bagno di Foresta nei boschi di Sotto Sassa a Predazzo, a serate di divulgazione culturale con conferenze e presentazione di libri.

L’inaugurazione ufficiale è stata venerdì 17 luglio con il gong di Stefano Benchimol e i tamburi delle partecipanti a risuonare insieme per unire simbolicamente il maschile e il femminile al Banco della Reson nel cuore del Parco della Pieve di Cavalese. A seguire la Serata in Bianco con l’intrattenimento musicale di Francesca De Braco.