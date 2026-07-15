Dott. Fabio Panariello: esperto in neurodivergenze e ADHD in età adulta

Il Dott. Fabio Panariello è un medico psichiatra che ha dedicato la sua carriera alla comprensione e al trattamento dei disturbi psichiatrici complessi e delle neurodivergenze. La sua formazione unica, che combina attività clinicaricerca scientifica e gestione dei servizi di salute mentale lo rende un punto di riferimento nel campo della psichiatria.

Con un focus particolare sull’ADHD in età adulta il Dott. Panariello ha sviluppato interventi personalizzati basati sulle evidenze scientifiche offrendo speranza a molti pazienti che cercano soluzioni efficaci.

Esperienza internazionale e innovazione

La carriera del Dott. Panariello è caratterizzata da un’esperienza internazionale significativa. Ha lavorato presso il Lund University Hospital in Svezia dove ha approfondito modelli innovativi per la diagnosi e il trattamento dell’ADHD. Durante questo periodo, ha partecipato attivamente ad attività cliniche e di ricerca, contribuendo a migliorare gli standard di cura nella psichiatria.

La sua esperienza internazionale gli ha permesso di acquisire una prospettiva globale, integrando le migliori pratiche da tutto il mondo nel suo approccio alla cura dei pazienti.

Ruoli di leadership e trattamenti avanzati

Il Dott. Panariello ha ricoperto importanti incarichi di leadership presso istituzioni prestigiose come gli Spedali Civili di Brescia l’AUSL di Bologna e l’ASL di Salerno. In questi ruoli, si è occupato della presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici complessi, disturbi del neurosviluppo e comorbidità.

Ha maturato una vasta esperienza nell’utilizzo di trattamenti avanzati, tra cui psicofarmacologiastimolazione magnetica transcranica (TMS) ed elettroconvulsivoterapia (ECT). Inoltre, ha coordinato équipe multidisciplinari e percorsi di cura integrati, garantendo un approccio olistico alla salute mentale.

Formazione e competenze multidisciplinari

La formazione del Dott. Panariello è altrettanto impressionante. Ha conseguito la specializzazione in Psichiatria ha completato una psicoterapia cognitivo-comportamentale e ha ottenuto un Dottorato di ricerca in Neuroscienze. Inoltre, ha frequentato diversi master specialistici che gli hanno permesso di integrare competenze cliniche, scientifiche e organizzative in un approccio multidisciplinare orientato alla personalizzazione della cura.

Attualmente, il Dott. Panariello svolge attività clinica e accademica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ricopre il ruolo di responsabile clinico di una struttura psichiatrica e del relativo poliambulatorio integrato di psichiatria e psicologia. La sua dedizione e il suo impegno continuano a fare la differenza nella vita di molti pazienti.