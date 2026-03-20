Perché la rimozione precoce del melanoma fa la differenza: cosa sapere

Il recente video condiviso da Matteo Renzi, in cui si vede la rimozione di un melanoma diagnosticato per tempo, ha riacceso il dibattito pubblico sulla prevenzione cutanea. L’episodio ha un valore educativo: mette in luce come la conoscenza dei segnali da monitorare possa trasformare una scoperta in un intervento salvavita. A fronte dello scalpore mediatico, resta la domanda pratica che ciascuno dovrebbe porsi: sappiamo davvero cosa cercare quando esaminiamo la nostra pelle?

Per chiarire i concetti abbiamo fatto riferimento al Professor Santo Raffaele Mercuri, primario dell’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Il docente sottolinea che oggi circa il 60-70% dei casi viene intercettato in una fase favorevole, ma avverte anche sul rischio di sottovalutare lesioni che non rispettano i canoni classici. È quindi fondamentale capire non solo i criteri tradizionali, ma anche le eccezioni e le strategie concrete per agire tempestivamente.

Come orientarsi: le regole tradizionali e il criterio della diversità

Molti pazienti utilizzano la regola ABCDE per valutare i nei: a simmetria, b ordi irregolari, c olore non uniforme, d iametro oltre i 6 millimetri ed e voluzione. Questo schema rimane utile come prima linea di osservazione, ma il Professor Mercuri ricorda che l’approccio va spiegato con attenzione. Un concetto spesso più immediato per chi controlla la pelle a casa è la regola del brutto anatroccolo: i nei di una persona tendono ad avere aspetti simili tra loro; quello che spicca e appare diverso dagli altri merita un’attenzione rapida.

Limiti della regola ABCDE e varianti da conoscere

È importante ricordare che non tutti i melanomi si sviluppano da un neo preesistente: molti insorgono ex novo su cute apparentemente sana. Inoltre, alcune forme possono essere fuorvianti per colore e aspetto: i cosiddetti melanomi amelanotici possono presentarsi rosa o rossastri e manifestarsi come piccoli rilievi simmetrici ma in rapida crescita. Anche lesioni di piccole dimensioni possono nascondere una maggiore pericolosità, perciò il solo criterio dimensionale non è esaustivo.

Segni d’allarme e quando rivolgersi al medico

Sintomi come prurito o sanguinamento devono essere considerati segnalazioni che aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma l’assenza di tali disturbi non esclude il rischio. Il principio guida resta la variazione rispetto allo stato precedente o la differenza rispetto agli altri nei del medesimo soggetto. Di fronte a un neo che cambia o a una macchia nuova, il passo corretto è consultare un dermatologo per una valutazione strumentale.

Esami consigliati: dalla videodermatoscopia all’asportazione

La visita specialistica dovrebbe prevedere la videodermatoscopia, una tecnica non invasiva che permette di analizzare la lesione con ingrandimenti e pattern riconoscibili. Se la lesione appare sospetta, le linee guida nazionali suggeriscono l’asportazione per ottenere la conferma diagnostica tramite esame istologico. Solo l’analisi al microscopio fornisce il responso definitivo sulla natura della lesione.

Periodicità dei controlli e prevenzione attiva

Il Professor Mercuri raccomanda una mappatura completa dei nei almeno una volta nella vita per ottenere un punto zero di riferimento. Successivamente la frequenza dei controlli va concordata con il dermatologo in base al fototipo, alla storia personale e alla familiarità. Evitare l’autodiagnosi e non rimandare una visita sono comportamenti fondamentali: agire tempestivamente in presenza di un sospetto aumenta drasticamente le probabilità di successo terapeutico.

Infine, vale la pena ribadire che la diagnosi precoce può cambiare radicalmente l’esito clinico: nelle fasi iniziali il melanoma, se trattato tempestivamente, offre prospettive di cura estremamente favorevoli. L’episodio mediatico che ha coinvolto Matteo Renzi può quindi essere trasformato in un’opportunità educativa: osservare la pelle con attenzione, conoscere le regole base e rivolgersi allo specialista al primo dubbio restano le azioni più efficaci per proteggere la salute.