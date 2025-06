Pizza cent’ann: scopri come unire gusto e salute in un piatto unico

Immagina di gustare una pizza che non è solo deliziosa, ma anche un vero e proprio elisir di lunga vita! Sì, stiamo parlando della Pizza cent’ann, una creazione del maestro pizzaiuolo Vincenzo Capuano, presentata durante la prima giornata degli Stati generali della prevenzione. Questo evento, organizzato dal Ministero della Salute, ha messo in mostra l’arte della pizza napoletana, ma con un tocco di innovazione salutistica. E chi non vorrebbe una fetta di bontà che promette di farci vivere fino a cento anni?

Un impasto speciale per un grande progetto

La base di questo capolavoro è un impasto multicereali, il che significa che ogni morso è carico di nutrienti e sapore. L’idea è quella di unire gusto e salute, e chi meglio di un maestro pizzaiuolo per farlo? Capuano ha infatti spiegato che l’impasto è stato curato con tanta pazienza, lasciato lievitare per ore, affinché ogni fetta fosse leggera e fragrante. Non è solo pizza, è una vera e propria esperienza sensoriale!

Ingredienti di stagione: freschezza e qualità

La Pizza cent’ann non è solo un nome accattivante; è un omaggio alla stagionalità degli ingredienti. I broccoli e il pomodorino, ricco di licopene e dalle proprietà antiossidanti, sono i veri protagonisti di questa ricetta. E per chi si sta chiedendo: “E la mozzarella?” Ecco la sorpresa! Al suo posto, Capuano ha utilizzato una crema di latte semplice, senza caglio e senza sale. Un tocco di genialità che non solo rende la pizza leggera, ma la arricchisce di sapori freschi e autentici.

Un assaggio di salute e felicità

Durante l’evento, anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e la direttrice del dipartimento Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, non hanno saputo resistere alla tentazione di assaporare questa prelibatezza. È stata una festa per il palato, un momento di condivisione che ha unito l’amore per la buona cucina e l’importanza di una sana alimentazione. Perché, ammettiamolo, mangiare bene è uno dei segreti per vivere felici e a lungo!

Il significato del nome: un augurio di vita

Ma perché Pizza cent’ann? Capuano lo spiega con un sorriso, dicendo che il nome è di buon auspicio. Vivere cento anni è un desiderio che tutti abbiamo, e questa pizza rappresenta proprio questo. Un invito a prendersi cura di sé stessi, a nutrirsi con ingredienti freschi e a non rinunciare al gusto. Dopotutto, chi ha detto che per mangiare sano bisogna sacrificarsi?

Conclusione: un viaggio di sapori e salute

Insomma, la Pizza cent’ann è molto più di un semplice piatto; è un viaggio tra tradizione e innovazione, un esempio di come si possa abbinare il piacere della tavola alla salute. Quindi, la prossima volta che ti trovi davanti a una pizza, ricorda: ogni morso può essere un passo verso una vita sana e lunga. E mentre assapori questa bontà, non dimenticare di sorridere!