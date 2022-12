Dieta del gruppo sanguigno 0 positivo: cosa mangiare

Ecco il menu settimanale e i cibi permessi nella dieta del gruppo sanguigno 0 positivo. Il gruppo 0 è quello più vicino agli antenati cacciatori-raccoglitori ed ha una predilezione per tutti i cibi che la natura offre, senza l’intervento dell’uomo (agricoltura e pastorizia).

Vediamo cosa mangiare.

Dieta del gruppo sanguigno 0 positivo: ecco cosa si può mangiare

La dieta del gruppo sanguigno 0 va in base alla qualità degli alimenti, non alla quantità. Ecco tutti i cibi che si possono mangiare nella dieta del gruppo sanguigno 0 positivo.

Il consiglio di mangiare principalmente proteine e verdure aiuta a tenere sotto controllo l’introito energetico, facilitando il perdere peso. Non bere durante i pasti ma 2-3h prima.

Questo suggerimento è frutto di un vecchio mito alimentare per cui l’acqua diluisce i succhi gastrici. In realtà il nostro stomaco richiama naturalmente acqua al suo interno per scomporre gli alimenti attraverso l’idrolisi.

Vediamo il menu tipico della dieta del gruppo sanguigno 0. Ecco un esempio al di là della stagione in cui ci si trova. Esempio di menu per pranzo e cena.

Quinoa con un po’ di carne bianca e carote crude.

Miglio o quinoa o riso con cipolle e zucchine bollite.

Insalata di riso con ovo alla coque.

Risotto ai carciofi, poca carne bianca e radicchio.

Carne rossa ai ferri con carciofi.

Merluzzo ai ferri con asparagi e riso.

Uova strapazzate ed erbette.

Tutti i gruppi sanguigni (0, A e B nelle varie combinazioni) sono a loro volta divisi tra quelli negativi e quelli positivi: puoi essere così, in questo caso, 0 positivo o 0 negativo, a seconda della presenza o assenza di una molecola nel sangue.

Se dal punto di vista sanguigno la differenza tra gruppo sanguigno positivo e negativo è fondamentale da considerare (ad esempio per le trasfusioni), da quello dietetico non è così. Non si riscontrano differenze se non soggettive ed individuali tra il gruppo sanguigno zero rh positivo o zero rh negativo.